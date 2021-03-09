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09.03.2021 20:50
Рубрика: Происшествия

Разные взятки

В Генпрокуратуре рассказали об ущербе от коррупции
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Почти тысяча правоохранителей и более 500 чиновников были осуждены в 2020 году по коррупционным статьям. При этом почти половина коррупционеров в России в прошлом году отделались штрафами, а более трети получили условные сроки.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

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По его словам, обвинительные приговоры состоялись в отношении 949 должностных лиц правоохранительных органов, 539 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 58 депутатов регионального и муниципального уровня. В целом в прошлом году российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления. Реальное лишение свободы получили порядка 18 процентов осужденных, условное заключение - 35 процентов и штраф - 40 процентов.

При этом ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным в 2020 году уголовным делам превысил 63 миллиарда рублей. По словам Балдина, сумма взяток по преступлениям о получении взяток (ст. 290 УК РФ) составила более 3 миллиардов рублей, а по преступлениям о даче взяток (ст. 291 УК РФ) - 2,1 миллиарда. Разницу в суммах по статьям 290 и 291 УК РФ он объяснил тем, что часть "взяткодателей" действовали в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, то есть денег они фактически не получили. При этом мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. По словам Балдина, практика свидетельствует, что получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел

Мелкие взятки чаще других берут полицейские, сотрудники исправительной системы и педагоги

"В основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения. Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений (за положительные оценки при сдаче экзаменов), сотрудники органов уголовно-исполнительной системы (за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания)", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Всего же в результате других коррупционных преступлений, в том числе таких как мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, был причинен ущерб на сумму свыше 58 миллиардов рублей. Это составляет около 11 процентов от суммы ущерба по всем преступлениям.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура Борьба с коррупцией

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