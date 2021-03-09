В Генпрокуратуре рассказали об ущербе от коррупции

Почти тысяча правоохранителей и более 500 чиновников были осуждены в 2020 году по коррупционным статьям. При этом почти половина коррупционеров в России в прошлом году отделались штрафами, а более трети получили условные сроки.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

По его словам, обвинительные приговоры состоялись в отношении 949 должностных лиц правоохранительных органов, 539 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 58 депутатов регионального и муниципального уровня. В целом в прошлом году российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления. Реальное лишение свободы получили порядка 18 процентов осужденных, условное заключение - 35 процентов и штраф - 40 процентов.

При этом ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным в 2020 году уголовным делам превысил 63 миллиарда рублей. По словам Балдина, сумма взяток по преступлениям о получении взяток (ст. 290 УК РФ) составила более 3 миллиардов рублей, а по преступлениям о даче взяток (ст. 291 УК РФ) - 2,1 миллиарда. Разницу в суммах по статьям 290 и 291 УК РФ он объяснил тем, что часть "взяткодателей" действовали в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, то есть денег они фактически не получили. При этом мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. По словам Балдина, практика свидетельствует, что получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел

Мелкие взятки чаще других берут полицейские, сотрудники исправительной системы и педагоги

"В основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения. Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений (за положительные оценки при сдаче экзаменов), сотрудники органов уголовно-исполнительной системы (за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания)", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Всего же в результате других коррупционных преступлений, в том числе таких как мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, был причинен ущерб на сумму свыше 58 миллиардов рублей. Это составляет около 11 процентов от суммы ущерба по всем преступлениям.