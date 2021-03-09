Церемония начала эстафеты олимпийского огня, запланированная на 25 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пройдет без зрителей.

Изначально мероприятие задумывалось как праздник: с выступлениями артистов, с присутствием почетных гостей. Всего в церемонии должны были принять участие около 3 тысяч человек. Однако, как сообщают японские СМИ, организаторы склоняются к тому, чтобы не раздувать масштаб события в связи с нестабильной ситуацией с распространением коронавируса.

В самом маршруте эстафеты пока нет изменений. Олимпийский огонь в течение 121 дня пойдет по всем 47 префектурам Японии и завершится в Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпиады.

Пока не решен вопрос с присутствием зрителей на соревнованиях. Есть вариант с запретом для иностранных болельщиков, но допуском для местных, а также вариант с полным закрытием трибун.