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09.03.2021 18:23
Рубрика: В мире

Битломаны с дипломом

Текст: Екатерина Забродина
В английском Университете Ливерпуля, на родине легендарных "Битлз", впервые откроют магистерскую программу, полностью посвященную самой знаменитой музыкальной группе XX века. Cтуденты курса "Битлз: музыкальная индустрия и наследие" будут изучать влияние "ливерпульской четверки" на жизнь города, который невольно прославили Джон, Пол, Джордж и Ринго, и на современную культуру в целом.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, после года обучения выпускники получат право работать в сфере "битлотуризма" (в том числе в музеях и на экскурсионных маршрутах). По оценкам местных экспертов, эта отрасль ежегодно приносит в экономику Ливерпуля примерно сто миллионов евро. При этом в Университете искренне надеются воспитать плеяду молодых ученых-"битловедов". Кстати, в городе есть немало колледжей, где можно прослушать курсы про "Битлз", но до университетского уровня им далеко.

Фото: Предоставлено Disney
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"Вокруг по-прежнему полно битломанов, но очень мало тех, кем движет настоящий научный интерес", - объясняют сотрудники вуза. Известно, что магистратуру будет курировать уроженка Ливерпуля Холли Теслер, которая всю свою жизнь посвятила исследованию культурного феномена "Битлз". В 1980 году, когда безумный фанатик Чепмен по ту сторону океана застрелил Джона Леннона, ей было всего девять лет. Это событие произвело неизгладимое впечатление на девочку и предопределило ее судьбу.

Кстати, попытки преподавать студентам творчество культового ансамбля строго "по науке" уже были. Так, с 2009 по 2016 год в Ливерпульском университете Хоуп действовала программа под названием "Битлз, поп-музыка и общество". Но ее пришлось свернуть, поскольку она не принесла плодов. Среди слушателей оказалось "слишком много фанатов, одержимых партийных активистов и откровенно странных людей", сетовали организаторы.

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