Новости

В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука 21:27
Ратифицировано соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды и проценты 21:27
Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью Гарри и Меган 21:13
В Архангельске студентка подожгла учебное заведение из-за конфликта 20:53
Кузнецова предложила пересмотреть требования по организации летнего отдыха 20:41
Путин подписал закон о раскрытии экологической информации 20:38
В Австрии прокомментировали заявление председателя EMA о "Спутник V" 20:31
Подписан закон о порядке иностранного инвестирования в стратегические предприятия 20:28
Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ 20:16
ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 20:10
Рубрика: Власть

И воздух свеж

Представлены технологии, позволяющие выжить в условиях ЧС
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
В МЧС России рассказали об инновациях в области гражданской обороны. Например, о системах, которые в случае серьезных ЧС обеспечат очищение воздуха в жилищах.

О новинках говорили на заседании Федерального центра науки и высоких технологий, созданного на базе одного из ведущих НИИ системы МЧС России.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
МЧС разъяснило поведение водителей в метель

Руководители 30 научных и научно-производственных организаций обсудили приоритеты развития и "дорожную карту" перспективных исследований на ближайшие годы.

Обычно все то, о чем говорят в МЧС, имеет открытый характер. Но среди новейших разработок, особенно тех, которые еще не запатентованы, есть и такие, о которых можно пока говорить только как о направлениях в работе. Кстати, система очистки воздуха, загрязненного в условиях любого уровня катастроф, относится к таковым.

Еще одна из концептуальных разработок касается гидротехнических сооружений. Это стратегические объекты, которые нуждаются в постоянном контроле и защите как от природных катастроф, так и от действий террористов. Несложно себе представить, к каким бедам может привести, скажем, прорыв дамбы.

Система, которая позволяет очищать воздух в жилищах в условиях разнообразных серьезных ЧС, еще находится в стадии разработки. А вот прибором поиска людей под лавинами уже пользуются

На заседании Центра представитель института "Гидропроект" рассказал о перспективной разработке универсальной информационной системы мониторинга и прогнозирования технического состояния всех видов гидротехнических сооружений.

А к новинкам, которые уже реально прошли апробацию и прекрасно себя зарекомендовали, можно отнести новейший комплекс поиска людей, погребенных под лавинами. Это уже собственная разработка ВНИИ ГОЧС.

В МЧС России рассказали, где есть риск сильных паводков

В основе действия прибора "Поиск-ПЛ" - метод радиолокации, обеспечивающий высокую достоверность поиска на глубине до 5 метров. Для спасения не требуется наличия "ответного" устройства у пострадавшего. Комплекс работает в двух режимах, которые позволяют определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

Главное сегодня

Путин подписал закон о блокировке незаконной агитации в Сети
В России увеличены штрафы за агитацию в день тишины
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада