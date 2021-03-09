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09.03.2021 19:22
Рубрика: Экономика

Правила компенсации убытков пропишут в законодательстве

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
В новом законе о туризме, который сейчас готовят в Госдуме, пропишут автотуризм, экотуризм, детский туризм, "электронную путевку" и новые механизмы гарантий прав туристов. Об этом рассказал "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.
В законе закрепят новые виды туризма, например автотуризм, чтобы оказать им поддержку. Фото: Сергей Михеев/ РГ В законе закрепят новые виды туризма, например автотуризм, чтобы оказать им поддержку. Фото: Сергей Михеев/ РГ
В законе закрепят новые виды туризма, например автотуризм, чтобы оказать им поддержку. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Принять закон о туризме планируется в конце этого года или в начале следующего. Параллельно в действующее законодательно уже вносятся существенные изменения и дополнения. Их учтут и в новом законе. В частности, законодательно будут закреплены новые виды туризма. "В глоссарий нового закона также должно войти понятие "сельский туризм", - отметил депутат. - Считаем, что экотуризм и автотуризм - важные направления в развитии индустрии и поэтому должны найти законодательное закрепление в законе".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Ростуризм предложил возвращать туристам деньги из фондов туроператоров

Сейчас ведется много дискуссий о том, какие именно виды туризма необходимо отдельно выделить в законе и дать им определение. Предполагается в число приоритетных видов включить детский туризм. В законе закрепят повышенную ответственность и дополнительные требования к безопасности в сфере детского туризма. Также будут обеспечены условия для повышения качества услуг в этом сегменте.

Пропишут также положение об "электронной путевке" - специальном сервисе для контроля движения денег, уплаченных туристом. Сейчас отдельный закон, посвященный этому сервису, готовится ко второму чтению. Но прежде чем электронная путевка войдет в законодательство как норма, она будет протестирована в качестве пилотного проекта.

Еще одно направление - финансовые гарантии прав туристов. Сейчас ответственность туроператоров перед туристами страхуется. Но обычные страховые механизмы срабатывают не всегда.

800 млн рублей сэкономили туроператоры благодаря сокращению размера взноса в фонды персональной ответственности. Эти деньги можно направить на компенсации туристам

"Ряд туроператоров в последнее время объявил о своем банкротстве, а средств в фондах не хватает на покрытие расходов, связанных с возмещением убытков потребителей туруслуг. Это существенная проблема", - пояснил Пайкин. Поэтому совместно с Ростуризмом, Центробанком и другими финансовыми институтами депутаты сейчас обсуждают новые механизмы и инструменты финансовых гарантий и защиты прав туристов. Консультации и дискуссии пока идут в закрытом режиме, так что конкретные меры раскрывать еще рано, заметил депутат. Они станут известны примерно через полгода. Будет предусмотрена возможность защищать туристов от высоких дополнительных расходов и при этом компенсировать убытки из-за некачественного сервиса, неоказания какой-то услуги. Причем компенсация может быть как в натуральном, так и в денежном виде.

Ростуризму поручили проработать меры поддержки туротрасли

Некоторые меры обеспечения гарантий прав туристов были запущены в прошлом году, они могут быть пролонгированы, говорит директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Например, размер ежегодного взноса в фонды персональной ответственности туроператоров был уменьшен с 1% до 0,25% от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предшествующий год. Снижение ставки в четыре раза уже высвободило у туроператоров почти 800 млн рублей. Эти средства могут быть направлены на компенсацию туристам, считает Осауленко.

Депутаты Госдумы обсуждают с Ростуризмом и ЦБ новые инструменты финансовых гарантий прав туристов

Фонды персональной ответственности туроператоров сформированы с избытком, так что необходимость страхования ответственности туроператоров отпадает сама собой. Турбизнес не будет платить страховщикам, а значит, сможет оставить деньги у себя. Опять же эти средства могут пойти в случае необходимости на компенсации туристам, заметил Осауленко.

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