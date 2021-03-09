Отельерам не придется требовать при заселении в гостиницу несовершеннолетних детей, путешествующих без родителей, нотариально заверенное согласие родителей. Это правило Ростуризм намерен отменить в ближайшее время, сообщили в ведомстве.

"Надеемся, что до начала летнего сезона, а возможно, и раньше, этот вопрос будет решен", - заявила начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова на "круглом столе" в Совете Федерации. Она пояснила, что ведомство подготовило проект постановления правительства, который уже согласован Минфином и сейчас проходит процедуру общественного обсуждения.

Ростуризм предлагает заменить нотариально заверенное согласие родителей простым письменным. Сейчас в тех случаях, когда дети путешествуют без родителей в сопровождении взрослых, например в составе спортивных команд, экскурсионных групп или с другими родственниками, заселять детей в гостиницы можно только с нотариально заверенным согласием родителей. Против выступили туроператоры и организаторы детских поездок. Они указывали, что согласие родителей и так уже фиксируется в договоре с туроператором.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин полагает, что нужно предусмотреть специальную форму согласия, где были бы указаны фамилия, имя, отчество родителей, адреса и телефоны, чтобы было кому звонить.