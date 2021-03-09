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09.03.2021 13:40
Рубрика: Власть

В России построят 37 центров военно-патриотического воспитания "Авангард"

Текст: Александр Степанов
В российских регионах в этом году откроются 37 учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, самым крупным из них является центр "Авангард", построенный Москвой и Московской областью, в подмосковном парке "Патриот".
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр отметил, что центр построен по самым современным технологиям, при его возведении учитывались все самые современные требования по начальной военной подготовке.

Фото: Минобороны России
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"Нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров - создание их в 37 субъектах. Таким образом их будет больше 70", - сказал Шойгу. Он отметил, что все центры будут включать в себя ряд программ и проектов, в том числе будут работать как летние лагеря.

"Мы уже этот эксперимент, эту работу проводили в течение пяти лет. Смотрели, наблюдали, как это возможно сделать. Поэтому планы большие, я надеюсь, мы сможем их реализовать с главами субъектов, мэрами городов, которые, безусловно, в этом заинтересованы", - подчеркнул Шойгу.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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