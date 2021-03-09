В России построят 37 центров военно-патриотического воспитания "Авангард"

В российских регионах в этом году откроются 37 учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, самым крупным из них является центр "Авангард", построенный Москвой и Московской областью, в подмосковном парке "Патриот".

Министр отметил, что центр построен по самым современным технологиям, при его возведении учитывались все самые современные требования по начальной военной подготовке.

"Нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров - создание их в 37 субъектах. Таким образом их будет больше 70", - сказал Шойгу. Он отметил, что все центры будут включать в себя ряд программ и проектов, в том числе будут работать как летние лагеря.

"Мы уже этот эксперимент, эту работу проводили в течение пяти лет. Смотрели, наблюдали, как это возможно сделать. Поэтому планы большие, я надеюсь, мы сможем их реализовать с главами субъектов, мэрами городов, которые, безусловно, в этом заинтересованы", - подчеркнул Шойгу.