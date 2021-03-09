Новости

В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука 21:27
Ратифицировано соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды и проценты 21:27
Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью Гарри и Меган 21:13
В Архангельске студентка подожгла учебное заведение из-за конфликта 20:53
Кузнецова предложила пересмотреть требования по организации летнего отдыха 20:41
Путин подписал закон о раскрытии экологической информации 20:38
В Австрии прокомментировали заявление председателя EMA о "Спутник V" 20:31
Подписан закон о порядке иностранного инвестирования в стратегические предприятия 20:28
Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ 20:16
ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 19:50
Рубрика: Экономика

Справка утрачивает статус

Упрощен порядок назначения выплат по уходу за инвалидами
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Гражданам, ухаживающим за инвалидами, больше не нужно подтверждать статус безработного или собирать справки о смене места жительства при обращении за выплатами. Постановление правительства об этом вступает в силу в среду, 10 марта.

Как пояснили в минтруде, всю необходимую информацию Пенсионный фонд соберет самостоятельно. "Госорганы сегодня могут получить сведения из федеральных информационных систем", - подчеркнули в ведомстве.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Минтруд разъяснил порядок продления выплат на детей с 1 марта

В минтруде напомнили, что ежемесячные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, за детьми-инвалидами, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь по заключению медучреждения или по возрасту (если им исполнилось 80 лет). Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии. В местностях Крайнего Севера и приравненных к ним территориях размер выплат увеличивается на районный коэффициент. В случае трудоустройства выплаты прекращаются.

В постановлении отмечается, что необходимо предоставить два заявления: о назначении компенсационных выплат и о согласии человека на уход за ним. Оба можно подать удаленно через портал госуслуг, а также лично при обращении в МФЦ. Они рассматриваются Пенсионным фондом в течение 10 дней.

Также в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект об установлении ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей опекунам граждан старше 80 лет.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Пособия по безработице Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Путин подписал закон о блокировке незаконной агитации в Сети
В России увеличены штрафы за агитацию в день тишины
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты