Гражданам, ухаживающим за инвалидами, больше не нужно подтверждать статус безработного или собирать справки о смене места жительства при обращении за выплатами. Постановление правительства об этом вступает в силу в среду, 10 марта.

Как пояснили в минтруде, всю необходимую информацию Пенсионный фонд соберет самостоятельно. "Госорганы сегодня могут получить сведения из федеральных информационных систем", - подчеркнули в ведомстве.

В минтруде напомнили, что ежемесячные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, за детьми-инвалидами, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь по заключению медучреждения или по возрасту (если им исполнилось 80 лет). Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии. В местностях Крайнего Севера и приравненных к ним территориях размер выплат увеличивается на районный коэффициент. В случае трудоустройства выплаты прекращаются.

В постановлении отмечается, что необходимо предоставить два заявления: о назначении компенсационных выплат и о согласии человека на уход за ним. Оба можно подать удаленно через портал госуслуг, а также лично при обращении в МФЦ. Они рассматриваются Пенсионным фондом в течение 10 дней.

Также в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект об установлении ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей опекунам граждан старше 80 лет.