В России запретят антироссийскую пропаганду под видом просвещения

Госдума поддержала во втором чтении законопроект о просветительской деятельности в образовании. Как объяснили депутаты, эту сферу необходимо отрегулировать, чтобы под видом просвещения в умы детей и молодежи не внедрялись вредоносные идеи - в первую очередь из-за рубежа.

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как отмечается в пояснительной записке к документу, пока что контроля над просвещением в РФ, по сути, нет, и это "создает предпосылки для бесконтрольной реализации в образовании под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа". Такая пропаганда, по данным авторов, может быть направлена на дискредитацию проводимой в РФ госполитики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя.

Сегодня немало примеров тому, когда иностранные государства навязывают молодежи чуждые ценности, порядки и принципы. В качестве примера такого вмешательства сенаторы и депутаты назвали призывы к участию в несанкционированных акциях в Москве и других городах, а также прямое и косвенное влияние на СМИ в РФ, журналистов, блогеров, медийных лиц с целью вольного или невольного вовлечения их в пропагандистские кампании по иностранным сценариям.

Документом закрепляется понятие "просветительская деятельность". Это распространение знаний, опыта и т.п. вне рамок образовательных программ. Целью такой деятельности является интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное развитие человека. Поправки в закон "Об образовании" запрещают использование просвещения для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В том числе не допускается сообщать обучающимся недостоверные сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Согласно изменениям ко второму чтению, Минпросвещения сможет определять круг организаций, которые будут заниматься методическим обеспечением деятельности образовательных организаций. Ведомство также утвердит порядок отбора таких организаций. Инициатива, кроме того, обязывает высшие учебные заведения получать заключения профильных министерств для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Однако, как уточнили в Госдуме, эти нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Норма о международном взаимодействии вызвала критику на заседании Госдумы. В частности, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что депутаты предлагают отказаться от наиболее скандальной нормы, согласно которой образовательные организации должны получать разрешения на свои международные контакты. В случае ее реализации отрасль окажется в таком "бюрократическом болоте, что никакой просветительской деятельности можно не ожидать", заявил Миронов. Однако профильный думский комитет рекомендовал отклонить поправку "справороссов". Дело в том, что такие нововведения необходимы в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс", объяснили в Госдуме.