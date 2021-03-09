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09.03.2021 14:08
Рубрика: Общество

В РПЦ выразили обеспокоенность ситуацией с гонением христиан в Африке

Текст: Елена Яковлева

Ситуация с гонениями ни христиан в Африке не становится лучше, написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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"Ранее я уже писал о гонениях на христиан в Африке. К сожалению, ситуация там лучше не становится, - написал он в своем Telegram. - СМИ сообщают о поджоге уже девятого за два месяца храма, причем некоторые храмы сжигают повторно после их восстановления".

Он также сообщил, что в целях запугивания и давления на верующих совершаются похищения школьников и студентов. "В конце февраля в Нигерии во время вооруженного нападения террористами было похищено 317 школьниц. А за два месяца до этого - 350 мальчиков на севере этой же страны (в штате Кацина)", - отметил Легойда.

В ежегодном отчете World Watch List за 2021 год говорится, что каждый день в мире убивают 13 христиан, причем девять из десяти убийств происходят в Африке, уточнил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. При этом основной удар нового радикального исламизма приходится на христианские районы Нигерии, где проживает не менее 90 миллионов христиан.

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"Возможно ли представить, чтобы где-нибудь в Великобритании или Германии случилось вооруженное похищение сотен детей и это бы не стало предметом обсуждения всей мировой общественности? Что же мы видим после таких бесчеловечных деяний в странах так называемого "третьего мира"? Практически полное молчание мировой общественности", - подытожил Легойда.

Общество Религия

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