В РПЦ выразили обеспокоенность ситуацией с гонением христиан в Африке

Ситуация с гонениями ни христиан в Африке не становится лучше, написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Ранее я уже писал о гонениях на христиан в Африке. К сожалению, ситуация там лучше не становится, - написал он в своем Telegram. - СМИ сообщают о поджоге уже девятого за два месяца храма, причем некоторые храмы сжигают повторно после их восстановления".

Он также сообщил, что в целях запугивания и давления на верующих совершаются похищения школьников и студентов. "В конце февраля в Нигерии во время вооруженного нападения террористами было похищено 317 школьниц. А за два месяца до этого - 350 мальчиков на севере этой же страны (в штате Кацина)", - отметил Легойда.

В ежегодном отчете World Watch List за 2021 год говорится, что каждый день в мире убивают 13 христиан, причем девять из десяти убийств происходят в Африке, уточнил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. При этом основной удар нового радикального исламизма приходится на христианские районы Нигерии, где проживает не менее 90 миллионов христиан.

"Возможно ли представить, чтобы где-нибудь в Великобритании или Германии случилось вооруженное похищение сотен детей и это бы не стало предметом обсуждения всей мировой общественности? Что же мы видим после таких бесчеловечных деяний в странах так называемого "третьего мира"? Практически полное молчание мировой общественности", - подытожил Легойда.