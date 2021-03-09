В СФ предложили способ увеличить объемы компенсации материального ущерба

В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что с 2017 по 2019 гг. размер материального ущерба, причиненного гражданам в результате экономических преступлений, вырос почти вдвое - с 234,3 млрд. рублей до 447, 2 млрд. рублей. При этом возмещение материального ущерба составило около 60 %.

"Полнота возмещения материального ущерба, причиняемого преступлениями, является одним из основных критериев результативности работы правоохранительной системы и во многом определяет ее оценку обществом", - подчеркивают парламентарии.

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) обязывает следователей устанавливать имущество виновных в причинении материального ущерба. Однако преступники нередко успевают спрятать нажитое, чтобы уберечь его от наложения ареста.

Между тем, в соответствии с законом "Об оперативно-розыскной деятельности" к задачам ОРД относится исключительно поиск имущества, подлежащего конфискации. "Тем самым, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены разыскивать иное имущество, на которое налагается взыскание с целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением", - отмечают сенаторы.

В этой связи они предлагают внести изменения в закон об ОРД и дополнить его положением о розыске имущества, "которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий".

Соответствующие изменения предложены в статьи 2 и 11 закона "Об оперативно-розыскной деятельности".