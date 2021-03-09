В Техасе частные компании отказываются снимать санитарные ограничения

Крупные американские сетевые компании сохранят для сотрудников своих отделений в Техасе санитарные ограничения и масочный режим, несмотря на то, что губернатор штата Грег Эбботт дал разрешение отказаться от этих мер с 10 марта. Как пишет газета The Wall Street Journal, хотя власти Техаса первыми в США полностью снимают ограничения для бизнеса, пока не все в частном секторе готовы воспользоваться этими свободами.

Эбботт утверждал, что решение властей штата, на его взгляд, оправданно с учетом прогресса в вакцинации (прививки сделали более 20 процентов жителей штата) и доступности для населения препаратов для лечениия коронавируса. Благодаря этому Техас обладает запасом прочности в борьбе с пандемией, уверен Эбботт, а потому "пора восстановить нормальную жизнь и открыть Техас на 100 процентов". При этом губернатор пояснил, что "с COVID-19 пока не покончено", поэтому снятие ограничений не означает необходимости полного отказа от них. По его словам, он лишь считает, что властям не следует сохранять "обязаловку", теперь частный бизнес и граждане должны сами решать, какие меры принимать для своей безопасности.

Губернатор Техаса разрешил бизнесу самостоятельно решать, какие меры нужны против пандемии

Примеру Техаса последовал и губернатор соседнего штата Миссисипи Тэйт Ривз, отменивший действовавшие ограничения на число людей, находящихся в одном помещении. Эти решения губернаторов-республиканцев вызвали острую критику со стороны политиков-демократов и симпатизирующих им компаний частного сектора . Те последовательно выступают за более жесткие ограничения, полагая, что заболеваемость пока не снизилась настолько, чтобы снимать ограничения.

Тем временем

Власти Венгрии из-за резкого роста количества новых случаев заражения COVID-19 с 8 марта ужесточили ограничительные меры. Как минимум на две недели закрыты все торговые предприятия, кроме продовольственных магазинов, аптек и заправок. На месяц закрыты начальные школы и детские сады, до 7 апреля обучение будет вестись в дистанционном режиме. Ношение масок стало обязательным во всех общественных местах. Как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, "мы должны ввести карантин, чтобы иметь возможность открыться к Пасхе".

В соседней Словакии премьер-министр Игор Матович столкнулся с критикой за то, что Братислава закупила российскую вакцину "Спутник V". В ответ он заверил, что страна не будет отказываться от этого препарата только на том основании, что он произведен в России. "Я не убийца", - подчеркнул премьер, заверив, что "Спутник V" не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии".

В Финляндии из-за роста заболеваемости коронавирусом парламент страны постановил с 9 марта закрыть рестораны и ночные клубы почти во всех регионах. Эти заведения смогут продавать еду только на вынос. Ученики средних и старших классов до конца месяца переведены на дистанционное обучение, а компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.

Подготовил Юрий Когалов