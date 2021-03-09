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Рубрика: Власть

Болел, но гулял

Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 50(8401)
Поездка на общественном транспорте в час пик для нарушителя карантина может обернуться уголовной статьей. Такие выводы сделали юристы из обзора Верховного суда России, посвященного применению антикоронавирусных правил.
Если человек обязан соблюдать карантин, сам факт прогулки на улице - уже нарушение закона. Фото: Владимир Гердо / ТАСС Если человек обязан соблюдать карантин, сам факт прогулки на улице - уже нарушение закона. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Если человек обязан соблюдать карантин, сам факт прогулки на улице - уже нарушение закона. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Как пояснил Верховный суд России, если гражданин, зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом и т.п., он может быть привлечен к уголовной ответственности. Условий два. Первое: следствию необходимо доказать, что возникла реальная угроза массового заболевания людей. Второе - человек должен официально находиться на карантине, то есть получить соответствующее предписание.

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Для прогулок с вирусом предусмотрена специальная статья в УК. По словам экспертов, доказывать, что поход в ресторан, жаркие ночные танцы в клубе или поездка в переполненной электричке больного ковидом гражданина создали реальную угрозу, должна экспертиза. Но есть большая вероятность, что она это докажет.

Адвокат Ольга Евстропова напоминает, что статья 236 УК наказывает за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если в результате опасной прогулки никто не погиб, а "всего лишь" вспыхнуло массовое заболевание или только возникла такая угроза, носителя заразы могут отправить за решетку на срок до двух лет. Впрочем, нарушитель карантина может отделаться и наказанием в рамках КоАП, если угрозы не возникло. Допустим, вынес мусор и ни на кого не чихнул. Это нарушение закона, но санкции мягче.

На практике бывают ситуации, когда человек официально не болен: температура уже есть, но результатов теста еще нет. Как быть человеку и его близким, если есть большое подозрение на коронавирус, но юридически легкие больного еще чисты от опасной заразы?

"До установления факта наличия заболевания у лица COVID-19, подтвержденного только медицинскими организациями, не важно, государственными или частными, контактировавшие с ним лица быть на карантине не обязаны, однако это не отменяет обязательность ношения масок и перчаток", - говорит член Ассоциации юристов России Венера Шумлянская.

Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA
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По ее словам, в таких условиях привлечение к уголовной ответственности за поездки в общественном транспорте невозможно. И все-таки лучше остаться дома: не из страха перед Уголовным кодексом, а из уважения к голосу разума.

"Гражданин, который контактировал с больным или у которого не подтвержден ковид, или до результатов получения анализов, но при наличии признаков заболевания, должен проявлять сознательность и снизить до минимума все контакты, строго соблюдать социальную дистанцию", - говорит Ольга Евстропова.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ Уголовное законодательство Пандемия коронавируса COVID-19

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