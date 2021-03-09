Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина

Поездка на общественном транспорте в час пик для нарушителя карантина может обернуться уголовной статьей. Такие выводы сделали юристы из обзора Верховного суда России, посвященного применению антикоронавирусных правил.

Как пояснил Верховный суд России, если гражданин, зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом и т.п., он может быть привлечен к уголовной ответственности. Условий два. Первое: следствию необходимо доказать, что возникла реальная угроза массового заболевания людей. Второе - человек должен официально находиться на карантине, то есть получить соответствующее предписание.

Для прогулок с вирусом предусмотрена специальная статья в УК. По словам экспертов, доказывать, что поход в ресторан, жаркие ночные танцы в клубе или поездка в переполненной электричке больного ковидом гражданина создали реальную угрозу, должна экспертиза. Но есть большая вероятность, что она это докажет.

Адвокат Ольга Евстропова напоминает, что статья 236 УК наказывает за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если в результате опасной прогулки никто не погиб, а "всего лишь" вспыхнуло массовое заболевание или только возникла такая угроза, носителя заразы могут отправить за решетку на срок до двух лет. Впрочем, нарушитель карантина может отделаться и наказанием в рамках КоАП, если угрозы не возникло. Допустим, вынес мусор и ни на кого не чихнул. Это нарушение закона, но санкции мягче.

На практике бывают ситуации, когда человек официально не болен: температура уже есть, но результатов теста еще нет. Как быть человеку и его близким, если есть большое подозрение на коронавирус, но юридически легкие больного еще чисты от опасной заразы?

"До установления факта наличия заболевания у лица COVID-19, подтвержденного только медицинскими организациями, не важно, государственными или частными, контактировавшие с ним лица быть на карантине не обязаны, однако это не отменяет обязательность ношения масок и перчаток", - говорит член Ассоциации юристов России Венера Шумлянская.

По ее словам, в таких условиях привлечение к уголовной ответственности за поездки в общественном транспорте невозможно. И все-таки лучше остаться дома: не из страха перед Уголовным кодексом, а из уважения к голосу разума.

"Гражданин, который контактировал с больным или у которого не подтвержден ковид, или до результатов получения анализов, но при наличии признаков заболевания, должен проявлять сознательность и снизить до минимума все контакты, строго соблюдать социальную дистанцию", - говорит Ольга Евстропова.