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09.03.2021 21:17
Рубрика: Власть

Платите без возражений

Верховный суд: несогласие с размером алиментов - не повод для того, чтобы их не платить
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Пленум Верховного суда России готовит детальные разъяснения, как наказывать за неуплату алиментов. Ключевой момент: несогласие с размером назначенных выплат - не повод не платить. Отца-должника, считающего что с него требуют слишком много, накажут.

Подобные правовые позиции заложены в проекте постановления пленума Верховного суда, посвященного алиментам. Документ сейчас дорабатывается. В частности, в нем перечислены причины неуплаты, которые можно посчитать уважительными. Например,болезнь, задержки зарплаты, призыв на военную службу. Но, как только появятся деньги, долги перед детьми надо погасить. А многие не платят потому, что назначенная сумма кажется им слишком большой. У них есть право доказывать в суде, что счет завышен и т.п. Однако если решение вступило в силу, вариантов нет: надо платить. Иначе человек будет наказан.

При этом суд перечислил правовые способы, с помощью которых можно изменить размер алиментов.

"Лицо вправе разрешить вопрос об изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 Семейного кодекса Российской Федерации)", говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России.

Данные статьи, в частности, предусматривают, что соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Но для этого надо вступить в переговоры с другой стороной. Удалось убедить жену? Можно оформить новое соглашение по новым тарифам. Нет? Что ж, придется платить и терпеть. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Фото: Сергей Михеев
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Впрочем, у расстроенного мужчины есть еще возможность обратиться в суд . Если у отца есть веские причины просить скидку, ему могут пойти навстречу.

"В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон и при недостижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения, - сказано в законе. - При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон".

Если у мужчины ухудшилось финансовое положение, он может попросить суд снизить алименты

Часто бывает, что люди и после развода живут вместе. Но если бывшему мужу, спящему на отдельном диване, назначены алименты, их надо платить. Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной.

"Подготовленные разъяснения пленума Верховного суда России помогут усовершенствовать практику", - полагает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Власть Право Семейное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ Разводы и алименты

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