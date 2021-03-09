Пленум Верховного суда России готовит детальные разъяснения, как наказывать за неуплату алиментов. Ключевой момент: несогласие с размером назначенных выплат - не повод не платить. Отца-должника, считающего что с него требуют слишком много, накажут.

Подобные правовые позиции заложены в проекте постановления пленума Верховного суда, посвященного алиментам. Документ сейчас дорабатывается. В частности, в нем перечислены причины неуплаты, которые можно посчитать уважительными. Например,болезнь, задержки зарплаты, призыв на военную службу. Но, как только появятся деньги, долги перед детьми надо погасить. А многие не платят потому, что назначенная сумма кажется им слишком большой. У них есть право доказывать в суде, что счет завышен и т.п. Однако если решение вступило в силу, вариантов нет: надо платить. Иначе человек будет наказан.

При этом суд перечислил правовые способы, с помощью которых можно изменить размер алиментов.

"Лицо вправе разрешить вопрос об изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 Семейного кодекса Российской Федерации)", говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России.

Данные статьи, в частности, предусматривают, что соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Но для этого надо вступить в переговоры с другой стороной. Удалось убедить жену? Можно оформить новое соглашение по новым тарифам. Нет? Что ж, придется платить и терпеть. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Впрочем, у расстроенного мужчины есть еще возможность обратиться в суд . Если у отца есть веские причины просить скидку, ему могут пойти навстречу.

"В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон и при недостижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого соглашения, - сказано в законе. - При решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон".

Если у мужчины ухудшилось финансовое положение, он может попросить суд снизить алименты

Часто бывает, что люди и после развода живут вместе. Но если бывшему мужу, спящему на отдельном диване, назначены алименты, их надо платить. Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной.

"Подготовленные разъяснения пленума Верховного суда России помогут усовершенствовать практику", - полагает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.