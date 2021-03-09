Вернут ли Пучдемона в Испанию после лишения неприкосновенности

Европарламент поддержал запрос Верховного суда Испании о лишении экс-главы Женералитета Карлеса Пучдемона иммунитета, которым он обладает как евродепутат. Тайное голосование прошло в понедельник, но его результаты стали известны только сейчас.

Как оказалось, лишение Пучдемона неприкосновенности поддержали 400 европарламентариев, 248 высказались "против", еще 45 воздержались. С почти таким же результатом окончилось голосование по вопросу о снятии иммунитета с двух его сторонников, которые также являются членами ЕП, - Тони Комина и Клары Понсати. Таким образом, Мадрид получил возможность вновь поднять вопрос об их экстрадиции на родину, где их ждет суд за организацию незаконного референдума о независимости Каталонии, который прошел 1 октября 2017 года. В Испании на всех троих выдан ордер на их арест.

Исход голосования наглядно продемонстрировал, как на самом деле в Европе относятся к делу каталонских националистов. Из 705 депутатов Европарламента испанцев только 59, остальные депутаты представляют другие страны ЕС. Но гораздо интереснее, как голосовали сами испанцы. Как стало известно газете El Mundo, представители партий, входящих в правительственную коалицию, встали по разные стороны баррикад. Социалисты поддержали запрос, а представители партии "Унидас Подемос" высказались против.

Главным аргументом за лишение Пучдемона, Комина и Понсати иммунитета стал тот факт, что события, за которые в Испании намерены их судить, имели место до того, как те стали евродепутатами, и не связаны с их деятельностью в качестве членов Европейского парламента. А значит, не было никаких причин для того, чтобы отклонить запрос Мадрида.

Сам Пучдемон заявил, что иной исход был бы "чудом". "Мы умеем складывать и вычитать", - отметил он в прошлом месяце после того, как стали известны результаты голосования комиссии по правовым вопросам ЕП, рассматривавшей их дело.

Вопрос, будут ли эти три каталонских политика выданы Испании, если этого вновь потребует Верховный суд пиренейского королевства, будет решаться в судах Бельгии, где нашли убежище Пучдемон и Комин, и Британии, где поселилась Понсати. Положительный исход маловероятен. Ранее Мадриду уже отказывали в их экстрадиции, к тому же недавно апелляционный суд Бельгии отказался передать испанской стороне еще одного советника Пучдемона - Луиса Пуча.

К тому же они могут подать апелляцию в Суд ЕС. По мнению юристов, при желании можно найти достаточно причин для того, чтобы попытаться отменить итоги голосования ЕП. Например, слушания впервые в истории проводились в режиме видеоконференцсвязи, а это может поставить под угрозу тайну голосования. К тому же случались накладки во время рассмотрения запроса комиссией по правовым вопросам (Понсати было предъявлено лишнее обвинение). Но Европарламента это уже не касается, он должен был лишь рассмотреть запрос и вынести вопрос на голосование. Остальное отдается на откуп судов.