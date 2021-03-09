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09.03.2021 15:55
Рубрика: Общество

Концентрация пыльцы к воздухе повысит весной риск заражения COVID-19

Текст: Наталья Панасенко

Увеличение концентрации пыльцы растений в воздухе может способствовать риску заражения COVID-19. Таков вывод международной группы исследователей, которые проанализировали данные в 31 стране мира. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PNAS.

Фото: pixabay.com
Периоды аллергии на пыльцу увеличились и стали тяжелее для больных

Пандемия COVID-19 в начале 2020 года совпала с началом весны в странах Северного полушария, а значит, и с началом сезона пыльцы. Ученые зафиксировали концентрации пыльцы в марте и апреле 2020 года и связали эти значения с ежедневными показателями инфицирования в соответствующих странах и регионах. Кроме того, они также учитывали другие факторы, такие как плотность населения, погодные условия и карантинные ограничения.

"Крупномасштабный ретроспективный анализ данных из 130 регионов в 31 стране на всех пяти континентах (8019 точек данных) позволил нам выявить надежную и значимую положительную корреляцию между уровнями заражения SARS-CoV-2 и концентрацией пыльцы в воздухе", - говорится в статье.

Авторы обнаружили, что концентрация пыльцы в сочетании с влажностью и температурой является причиной в среднем 44% изменчивости частоты инфицирования.

"Коэффициент корреляции был положительным для всех стран и значимо положительным для шести из восьми", - сообщает Афанасиос Дамиалис из Технического университета Мюнхена (Германия).

В частности, было показано: в местах, где не было строгих карантинных ограничений, уровень заражения был в среднем выше на 4%, если количество пыльцы в воздухе увеличивалось на 100 на кубический метр. Например, в некоторых городах Германии в период исследования количество пыльцы составляло до 500 на кубический метр в день, что привело к общему увеличению уровня инфицирования более чем на 20%. Однако во время локдауна этот показатель снижался вдвое: было меньше потенциально опасных контактов, независимо от воздействия пыльцы. По словам исследователей, количество пыльцы в воздухе значительно влияет на риск заражения Sars-CoV-2.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Причина - в реакции нашей иммунной системы на пыльцу. Если количество пыльцы в воздухе велико, то иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов ослабляется за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа.

По мнению ученых, весьма вероятно, что этот механизм так же ослабляет иммунный ответ на коронавирус. Поскольку эта реакция влияет на врожденную иммунную систему, то воздействие пыльцы делает людей более восприимчивыми к COVID-19, независимо от того, страдают они от аллергии на пыльцу или нет. Исследователи отмечают: частицы пыльцы не являются переносчиками вируса - они только усиливают восприимчивость к инфекции. "Вы не можете избежать контакта с пыльцой, переносимой по воздуху, - говорит Стефани Жиль. - Но вы можете защитить себя масками. Люди из групп высокого риска должны быть проинформированы о том, что повышенная концентрация пыльцы в воздухе делает их более восприимчивыми к вирусным инфекциям дыхательных путей".

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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