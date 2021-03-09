Владимир Путин обсудил поддержку молодых ученых

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение закрепить в законе о науке статус молодых ученых. Об этом шла речь на встрече Владимира Путина с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым в Кремле.

"Государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов", - подчеркнул президент. Но начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, так как только делают первые шаги, добавил он. Этот год в России объявлен Годом науки и технологий. "Мы посмотрели через призму национальных целей и подготовили план", - рассказал министр. Одна из приоритетных целей - привлечение талантливой молодежи. Государство очень многое делает в последние годы, престиж ученых растет. Но нет четкого определения понятия и закрепления правового статуса молодого ученого - ни в федеральном законодательстве, ни в региональном. "На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки", - пояснил Фальков.

Министр попросил поддержать предложение внести в закон о науке поправки, закрепив и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и, что важно, гарантий. Это упорядочит систему мер господдержки и повысит их эффективность, считает он. "Если будет ваша поддержка, мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законодательство и в Год науки и технологий помочь молодым ученым, чтобы профессия, эта сфера деятельности была еще более престижной", - заверил докладчик.

Путин посмотрел план Года науки. "В августе, вижу, особое внимание предполагаете уделить климату, экологии. Это важнейшее направление в целом для любого человека в мире и в нашей стране", - оценил он. Фальков рассказал про новый большой научно-образовательный пилотный проект по созданию карбоновых полигонов. Всего пилотных регионов семь: Калининградская, Сахалинская, Свердловская, Новосибирская, Тюменская области, Чеченская Республика и Краснодарский край. "Мы хотим разработать методики измерения потоков основных парниковых газов", - уточнил он. "Для нас как для страны это вопрос в каком-то смысле даже национальной безопасности. Важно, чтобы была собственная недискриминационная система измерения баланса парниковых газов, то есть того, как они и где выделяются и поглощаются", - пояснил министр. Отметив большой запрос молодежи на экологию, он сообщил, что есть планы, чтобы студенты проходили здесь практику и получали образование. Причем не только будущие экологи или биологи, но и экономисты и юристы. Напомним, что декарбонизация - это озеленение экономики, снижение выбросов углекислого газа.

"Мы хотим сделать несколько десятков таких полигонов, покрыть всю страну", - объявил Фальков. "Ресурсно мы обеспечены, плюс помогает бизнес", - сказал он. Активно включились губернаторы. При каждом полигоне создадут "карбоновую ферму", то есть специально будут выращивать леса, чтобы поглощать парниковые газы: эксперты говорят, что к 2030 году это будет целая индустрия, очень много рабочих мест, сообщил министр.

Одна из приоритетных целей Года науки - привлечение талантливой молодежи

"Безусловно, декарбонизация - важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране", - предостерег президент. Путин согласился, что надо привлекать в эту сферу не только "чистых ученых", но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни. "Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединенных Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии", - напомнил президент. Поэтому очень важно совместить научные знания, потребности экономики, смотреть в будущее и сотрудничать, сказал он. Причем не только с коллегами внутри страны, но и прежде всего с государствами ЕАЭС, СНГ и "вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы", считает Путин.

"Мы именно так и воспринимаем", - заверил собеседник. Площадки открытые, и иностранные студенты и исследователи - все должны знать, что расчеты осуществляются на основе научных данных, что им можно и нужно доверять. "И мы будем обмениваться", - добавил Фальков. "Это пойдет на пользу в целом всему человечеству, потому что цели у науки, как всегда, глобальные", - заключил он.