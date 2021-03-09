Власти перешли к новой системе контроля цен

Правительство установило новую систему реагирования на подорожание потребительских товаров и услуг.

Постоянный мониторинг и оценка динамики всей корзины цен закреплены за минэкономразвития. Если на что-то цена растет или может вырасти заметно быстрее инфляции, министерство должно поставить в известность профильное ведомство, а ему, в свою очередь, предстоит вместе с тем же минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой найти причины и при необходимости направить в правительство предложения по мерам экономического регулирования. За 12 отраслевыми ведомствами утвержден "свой" перечень товаров, самый "беспокойный" - у минсельхоза - продукты питания и табачные изделия.

В ответ на рост цен (4,9% в декабре, 5,7% в феврале в годовом измерении) правительство уже предприняло несколько шагов - от соглашений по подсолнечному маслу и сахару до экспортных пошлин на зерно и компенсации затрат производителей муки и хлеба. Цены на продукты попали под давление целого ряда факторов, но правительство достаточно эффективно амортизирует их влияние, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В запасе у правительства - прежде всего право регулировать цены на социально значимые товары при их росте более чем на 10% за месяц. В список входят говядина, свинина, мясо птицы, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель и другие продукты. При этом власти понимают, что фиксировать цены опасно - это может привести к дефициту (и именно поэтому не будут продлеваться после 1 апреля соглашения по ценам на сахар и масло) - и предпочитают более гибкие меры.

В советской экономике именно регулирование почти всего диапазона цен приводило к массовому дефициту и серьезным перекосам, когда, например, зерно импортировалось, но люди использовали хлеб для откорма скота, а легковой автомобиль стоил дороже кооперативной квартиры, говорит член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. Казалось бы, в рыночных условиях балансировка спроса и предложения происходит автоматически, но это не совсем так, объясняет он.

Зависимость многих товаров от мировых цен можно ослабить с помощью налоговой балансировки

На цены влияет множество факторов - это и налоговая система, и технология производства, погода и т.д. Предугадать их комбинацию заранее невозможно, и в случае крупных шоков на конкретных рынках требуется и прямое регулирование. Проблема при этом всегда одна: как сбалансировать интересы производителей и потребителей. Кроме того, одни виды товаров являются издержками для других, классический пример - рост цены на хлеб при подорожании бензина. В экономике все связано, поэтому изменение цен должно быть предметом мониторинга властей, уверен Широв. "Особенно в нашей экономике, где цены на значительную часть товаров формируются по принципу экспортного паритета, то есть зависит от цен мирового рынка с корректировкой на таможенный тариф, затраты на транспортировку и курса рубля, - говорит он. - Эта зависимость в последние годы неоднократно приводила к нарастанию ценовой напряженности на различных товарных рынках. Поэтому необходимо задуматься о механизмах сдерживания избыточного роста цен на такую продукцию, в том числе за счет модернизации налоговой системы".

Власти уже применяют "налоговую" балансировку цен на рынке бензина с 2019 года. Перед этим цены на топливо сильно выросли, потому что компаниям было выгоднее экспортировать сырую нефть и нефтепродукты, нежели продавать их на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, связано с тем, что в розничной стоимости автомобильного топлива в России больший вес имеют налоги и акцизы, а не нефтяные котировки. Применяемый с тех пор механизм демпфера работает в обе стороны: казна доплачивает нефтяникам в случае высоких цен на нефть, компенсируя им недополученную выгоду от ограничения экспорта, и наоборот - изымает дополнительные доходы нефтяных компаний, когда поставки на внутренний рынок оказываются выгоднее экспорта топлива.