Климатологи оценили масштабы влияния карантина на погоду

Из-за ограничений, связанных с пандемией, в 2020 году глобальные выбросы CO 2 снизились примерно на 7%. Однако в долгосрочной перспективе, согласно исследованию Канадского центра по моделированию и анализу климата, это практически не повлияет на изменение климата.

По данным исследователей из университета Восточной Англии (Великобритания), в 2020 году по сравнению с 2019 годом выбросы углекислого газа снизились на 7% (примерно на 2,6 гигатонн), что является самым большим снижением объемов выбросов в истории наблюдений.

Сокращению выбросов действительно способствовали ограничения, связанные с глобальным локдауном. Однако ученые-климатологи под руководством Джона Файфа из Канадского центра по моделированию и анализу климата уверены: карантинные ограничения имеют крайне незначительный эффект для долгосрочного влияния на изменения климата.

"Наши результаты ясно показывают, что даже более значительное сокращение выбросов оказывает лишь небольшое и, вероятно, неподтверждаемое влияние на климат, если оно имеет место в течение короткого периода времени", - пишут ученые.

По их мнению, чтобы затормозить глобальное потепление и в конечном итоге стабилизировать средние мировые температуры "потребуется постоянное, год за годом, сокращение чистых выбросов до нуля".

Следовательно, по мнению команды Файфа, теперь все зависит от того, какие меры будут принимать страны для восстановления и стимулирования экономики от последствий пандемии. Предпринимаемые меры могут иметь долгосрочные как отрицательные, так и положительные последствия для выбросов и, таким образом, влиять на ход изменения климата.