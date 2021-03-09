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09.03.2021 18:06
Рубрика: Власть

Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ

Текст: Татьяна Замахина

Вопрос законодательного регулирования работы IT-компаний, в том числе соцсетей, планируется обсудить в ходе визита председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрика Дамса в Москву. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: REUTERS
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Визит Дамса намечен на 15 марта. "Вопрос цифрового суверенитета становится все больше актуальным и будет правильно вынести эту тему и на встречу с председателем ПАСЕ", - сказал Володин.

В целом, по мнению спикера, большинство стран - членов ассамблеи занимают разумную позицию по поводу взаимоотношений с РФ, однако и они по-прежнему находятся под давлением США.

Ту же тему цифрового суверенитета планируется поднять и в ходе предстоящего визита делегации Госдумы на заседании Совета Парла­ментской ассамблеи ОДКБ в Душанбе в конце марта.

"То, что мы видим с вами и в Facebook, и Instagram, и других соцсетях недопустимо, - подчеркнул спикер. - Те, кто работают на территории РФ, должны понимать, что есть национальное законодательство, есть основополагающие права граждан и нарушать их мы не позволим".

В Госдуме примут меры по недопуску блокировки материалов СМИ РФ в соцсетях

Как можно повлиять на соцсети и другие глобальные интернет-компании, чтобы они соблюдали законодательство РФ? Эту тему в Госдуме будут анализировать, рассказал Володин. Так, в качестве рычагов воздействия могут использоваться применяемые в ряде европейских стран налоговые меры. Или, как это делается в некоторых других странах, статьи Уголовного кодекса, добавил парламентарий. "Надо изучить все предложения и потом тщательно обсудить", - резюмировал он.

Напомним, что ранее стало известно о блокировке материалов российских СМИ в иностранных соцсетях, причем заметки были основаны на официальной информации.

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