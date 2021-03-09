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09.03.2021 06:56
Рубрика: Общество

Вздутие живота назвали признаком опасного заболевания

Текст: Тимур Алимов

Вздутие живота может свидетельствовать о застойной сердечной недостаточности. Об этом, как сообщает Express, предупредили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS).

Фото: Istock
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По словам врачей, неспособность сердечной мышцы эффективно перекачивать кровь по телу является прогрессирующим состоянием и в итоге приводит к летальному исходу. Состояние не поддается лечению, но его раннее выявление поможет продлить жизнь.

Вздутие живота возникает при скоплении воздуха или жидкости в брюшной полости, которая в результате расширяется. Это состояние не является болезнью, но указывает на существующую дисфункцию в организме. Так, причиной вздутия может служить чрезмерное употребление пищи и аэрофагия - глотание воздуха. Ощущение возникает также при воспалительных заболеваниях кишечника, язвенном колите, синдроме раздраженного кишечника, болезни Крона, сахарном диабете и диспепсии.

В NHS отметили, что симптомы сердечной недостаточности могут проявиться внезапно или развиваться в течение месяцев. Помимо вздутия живота необходимо обращать внимание на одышку, возникающую даже в состоянии покоя, постоянное чувство усталости (анемия), отек ног, постоянный кашель, который может усиливаться в ночное время. У некоторых людей наблюдаются хрипы, спутанность сознания, нерегулярное сердцебиение, головокружение и обмороки, чувство беспокойства или депрессия, потеря аппетита, резкое похудение или набор веса.

- Сердечная недостаточность чаще всего является результатом ряда проблем, одновременно влияющих на сердце. При симптомах необходимо обратиться к врачу, а лечение будет направлено на контроль проявлений, поскольку вылечить сердечную недостаточность нельзя, возможно только замедлить ее прогрессирование, - заключили медики.

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