Вздутие живота назвали признаком опасного заболевания

Вздутие живота может свидетельствовать о застойной сердечной недостаточности. Об этом, как сообщает Express, предупредили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS).

По словам врачей, неспособность сердечной мышцы эффективно перекачивать кровь по телу является прогрессирующим состоянием и в итоге приводит к летальному исходу. Состояние не поддается лечению, но его раннее выявление поможет продлить жизнь.

Вздутие живота возникает при скоплении воздуха или жидкости в брюшной полости, которая в результате расширяется. Это состояние не является болезнью, но указывает на существующую дисфункцию в организме. Так, причиной вздутия может служить чрезмерное употребление пищи и аэрофагия - глотание воздуха. Ощущение возникает также при воспалительных заболеваниях кишечника, язвенном колите, синдроме раздраженного кишечника, болезни Крона, сахарном диабете и диспепсии.

В NHS отметили, что симптомы сердечной недостаточности могут проявиться внезапно или развиваться в течение месяцев. Помимо вздутия живота необходимо обращать внимание на одышку, возникающую даже в состоянии покоя, постоянное чувство усталости (анемия), отек ног, постоянный кашель, который может усиливаться в ночное время. У некоторых людей наблюдаются хрипы, спутанность сознания, нерегулярное сердцебиение, головокружение и обмороки, чувство беспокойства или депрессия, потеря аппетита, резкое похудение или набор веса.

- Сердечная недостаточность чаще всего является результатом ряда проблем, одновременно влияющих на сердце. При симптомах необходимо обратиться к врачу, а лечение будет направлено на контроль проявлений, поскольку вылечить сердечную недостаточность нельзя, возможно только замедлить ее прогрессирование, - заключили медики.