WhatsApp скоро отключится на старых смартфонах. Список моделей

Версия WhatsApp 2.21.50.11, которая сейчас находится на стадии бета-тестирования, будет лишена поддержки устройств, работающих на базе операционной системы iOS 9. Об этом пишет WABetaInfo.
WhatsApp Messenger beta 2.21.50 drops the support for iOS 9.— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2021
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Это означает, что пользователи двух моделей iPhone не смогут в скором времени пользоваться WhatsApp: это iPhone 4 и iPhone 4S. "В конечном счете приложение потребует обновления и откажется работать", - подчеркивают специалисты.
В свою очередь, владельцы iPhone 5, 5S, 5C и более новых устройств, которые не обновились до iOS 10, должны сделать это как можно скорее, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp.
Кроме того, в версиях мессенджера для Android и iOS появится возможность зашифровать облачную копию резервных данных и защитить доступ к ней паролем. Если пользователь забудет пароль, система поможет его восстановить.