WhatsApp скоро отключится на старых смартфонах. Список моделей

Версия WhatsApp 2.21.50.11, которая сейчас находится на стадии бета-тестирования, будет лишена поддержки устройств, работающих на базе операционной системы iOS 9. Об этом пишет WABetaInfo.

WhatsApp Messenger beta 2.21.50 drops the support for iOS 9.



The FAQ hasn't been updated yet. https://t.co/3bpOuq0jvp https://t.co/QMM7AkVY7U — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2021

Это означает, что пользователи двух моделей iPhone не смогут в скором времени пользоваться WhatsApp: это iPhone 4 и iPhone 4S. "В конечном счете приложение потребует обновления и откажется работать", - подчеркивают специалисты.

В свою очередь, владельцы iPhone 5, 5S, 5C и более новых устройств, которые не обновились до iOS 10, должны сделать это как можно скорее, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp.

Кроме того, в версиях мессенджера для Android и iOS появится возможность зашифровать облачную копию резервных данных и защитить доступ к ней паролем. Если пользователь забудет пароль, система поможет его восстановить.