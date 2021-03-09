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09.03.2021 09:33
Рубрика: Происшествия

За фейки о росте цен предложили ввести уголовную ответственность

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме разработали проект закона о введении уголовной ответственности за фейки, которые провоцируют рост цен на продукты питания.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

О подготовке поправок сообщил депутат от "Единой России", член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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"Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары", - пояснил Выборный, которого цитируют "Известия".

Среди базовых продуктов - мясо, рыба, яйца, сахар, масло и ряд других товаров.

Под фейками имеется в виду распространение заведомо ложной информации, которая способна вызвать рост стоимости продуктов и/или создание дефицита. Их зачастую запускают спекулянты и недобросовестные торговцы, которые преследуют цель спровоцировать ажиотажный спрос на товар, пояснил автор.

Нарушителей предлагается наказывать так: физлиц штрафом от 200 до 800 тысяч рублей либо лишением свободы сроком до трех лет, а юрлиц - штрафом от 500 до 800 тысяч рублей. При этом применять санкции, согласно инициативе, планируется именно к тем, кто запускает фейки, а не к тем, кто их репостит.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Наживаться на кризисе - цинично, а "зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений - не только цинично, но и преступно", подчеркнул Выборный.

Документ на эту тему планируется внести в ГД в ближайшее время. По данным издания, проект закона поддержала Федеральная антимонопольная служба. В пресс-службе ведомства подтвердили, что недостоверные сообщения об изменениях цен могут провоцировать ажиотажный спрос и, как следствие, рост цен.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Цены на продукты

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