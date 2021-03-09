В законопроект об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма будут внесены существенные дополнения, сообщила его автор, заместитель председателя ГД Ирина Яровая. Дополнения, которые скоро обсудят на втором чтении в Госдуме, коснутся наказания за оскорбление ветеранов.

Напомним, что закон был разработан в 2009 году на волне дела ветерана Кононова, которое рассматривалось в ЕСПЧ. Он устанавливал ответственность за отрицание фактов, признанных Нюрнбергским трибуналом, оправдание преступлений нацистов, за распространение заведомо ложной информации о роли СССР во Второй мировой войне. Приняли его лишь в 2014-м. А в феврале 2021-го внесли поправки об усилении ответственности за оправдание нацизма в интернете. Но время бежит стремительно. Разразился скандал с оскорблением ветерана Игната Артёменко.

"Мы увидели, что совершаются новые попытки девальвации Победы и вклада в нее наших ветеранов. Поэтому мы предлагаем считать распространение заведомо ложной информации о ветеранах одной из форм реабилитации нацизма", - сообщила Ирина Яровая на совещании в Общественной палате РФ.

По ее словам, в законодательстве есть серьезный пробел: не установлена ответственность за оскорбление ветеранов. "В принципе оскорбление выведено из действия уголовного законодательства. Поэтому оскорбление ветеранов, чудовищное, с нашей точки зрения, по жестокости преступление, вообще остается безнаказанным", - объяснила она. Отвечать, считает депутат, должны и те, кто оскорбляет память защитников отечества: "Всех тех, кто не может противостоять этому и чью память мы с вами обязаны защищать в соответствии с поправками в Конституцию РФ".

Между тем только ли убежденные фальсификаторы виноваты? Заслуги героев Великой Отечественной войны иногда умаляются и не столь явно и цинично, однако результаты таких действий не менее разрушительны.

Злой умысел распространения ложной информации непросто доказать

Злой умысел распространения ложной информации непросто доказать, считает ответственный секретарь Поискового движения России, историк Елена Цунаева. "Среди марок в честь юбилея Победы вдруг оказывается марка с изображением Гитлера, - говорит она. - Или систематически повторяющаяся история с социальными плакатами, посвященными героям Великой Отечественной, где нерадивые и малообразованные дизайнеры и чиновники пропускают то немецкую пушку, то солдата в финской форме. Кто несет за все это ответственность? Умысла вроде не было, но потрачены бюджетные деньги. Как будут наказаны чиновники, которые их потратили?"

Еще один совсем свежий случай из того же ряда, произошедший в Орске на 23 февраля и поставивший вопрос: какие знания о прошлом получили в школе молодые люди, которые положили цветы на могилу венгерским военнопленным? Им было невдомек, что венгерские каратели отличались изощренной жестокостью и во многом превзошли в ней даже нацистов. Так и сказали: "А мы не знали".

"Мы мониторили школьные учебники, - рассказывает Цунаева. - Там нет яркой единой позиции в отношении геноцида советского народа. - Поэтому и случается Орск. Между тем недавно была памятная дата убийства в одной из украинских деревень более 4 тысяч гражданского населения, в котором принимала участие венгерская дивизия. Если бы эта тема была в учебниках, в музейном сознании, я думаю, что такая ошибка не произошла бы".

Другая, еще более удручающая история. В интернет-магазине Челябинска в прошлом году можно было купить бюсты Геринга, Гитлера и Муссолини. "Все возмутились. Прошла информация, что прокуратура начинает расследование, - продолжает Елена Цунаева. - Сегодня я зашла по этой ссылке в магазин. Как продавали эти бюсты, так и продают. Кого-то мы наказываем, а кто-то остается за кадром: чиновники, выпускающие плакаты с ошибками, бизнесмен, торгующий бюстами нацистских преступников, и власти, которые не торопятся привести в порядок памятники и кладбища. Законов у нас не хватает или воли политической?" - совершенно справедливо спрашивает историк.