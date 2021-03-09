Еврокомиссия и Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрили сделку между компанией Microsoft и игровым издателем Zenimax Media, сообщает GSMArena.com. Издателю принадлежат разработчики таких популярных видеоигр, как Skyrim, Fallout и Doom.

Комиссия пришла к выводу, что сделка не противоречит честной конкуренции на рынке видеоигр и Microsoft не станет монополистом после приобретения Zenimax Media за 7,5 млрд долларов.

По данным издания, после присоединения к Microsoft издатель видеоигр продолжит работу в полуавтономном режиме, а игры компании станут доступны по подписке Xbox Game Pass.

"Microsoft владеет одной из ключевых игровых платформ и консолей - Xbox, а также постоянно покупает игровые студии, - говорит Илья Карпинский, директор по стратегическому развитию MY.GAMES. - Покупка является знаковой и одной из самых дорогих на рынке. Причина заинтересованности ИТ-компаний в игровой индустрии заключается в том, что игровой бизнес действительно является уникальным и одним из самых быстрорастущих - 20% за 2020 год. Еще одной важной особенностью является то, что индустрия уже создала несколько успешных франшиз и продолжает создавать новые, тем самым наращивая аудиторию пользователей и привлекая с каждым годом к себе все больше внимания".

Добавление новых игр в подписку Xbox Game Pass позволит Microsoft повысить популярность своего сервиса, считает игровой журналист и блогер Денис Русаков. При этом он не считает, что игры станут эксклюзивами студии и будут выходить только на консолях Microsoft. "Компании выгодно выпускать игры и на своей платформе, и на PlayStation", - считает он.

По данным PwC, рынок видеоигр на всех платформах составляет 2 млрд человек и равняется 130,9 млрд долларов США.