Завершены испытания пистолета Лебедева для Росгвардии

Госкомиссия утвердила результаты испытаний и рекомендовала к принятию на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии России новый пистолет. Об этом говорится в официальном сообщении концерна "Калашников".

Пистолет разрабатывался и дорабатывался под руководством оружейника-самородка Дмитрия Лебедева и при активном участии многократного чемпиона России по практической стрельбе Андрея Кирисенко. Под названием ПЛ-14 он был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015".

По результатам предварительных испытаний и замечаний военных появилась более совершенная версия - ПЛ-15. Затем была создана еще более качественная модульная конструкция - МПЛ.

Как отметил гендиректор "Калашникова" Дмитрий Тарасов, хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии, мы надеемся, что потенциально он может представлять интерес и для других ведомств.

Существует несколько версий пистолета Лебедева, в том числе в модульном исполнении. То есть говорить, скорее, надо не о пистолете, а пистолетах.

Например, длина ствола заявлена от 92 мм до 207 мм, емкость магазина - 14, 16 и даже 30 патронов. Масса от 0,71 до 0,99 кг. В пистолетах Лебедева используется популярный во всем мире патрон калибра - 9х19 мм "Парабеллум". Он обеспечивает пуле энергию до 620 Дж, это в два раза мощнее пули 9х18 Макарова.

Одна из его отличительных особенностей - малая толщина. Она варьируется от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Это гарантирует ему хорошую скрытность при ношении под гражданской одеждой, что важно для оперативных сотрудников полиции и той же Росгвардии.

Двустороннее расположение органов управления позволяет использовать пистолет как правой, так и левой рукой.

Кстати, американское издание The National Interest посвятило пистолету Лебедева очень комплиментарную статью. Авторы публикации даже назвали ПЛ-15, на основе которого был создан модульный МПЛ, настоящим "квантовым скачком" в проектировании короткоствольного оружия. Было отмечено, что он значительно превосходит существующие аналоги и объединяет в себе лучшие качества российских и западных пистолетов. Казалось бы, в современных пистолетах все доведено до совершенства, как-то улучшить их уже невозможно.

На Западе пределом совершенства последние сорок лет считался "Глок". Как утверждают американцы, теперь пальма первенства однозначно принадлежит пистолетам Лебедева различной конфигурации.