Завершены испытания пистолета Лебедева для Росгвардии

Новости

В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука 21:27
Ратифицировано соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды и проценты 21:27
Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью Гарри и Меган 21:13
В Архангельске студентка подожгла учебное заведение из-за конфликта 20:53
Кузнецова предложила пересмотреть требования по организации летнего отдыха 20:41
Путин подписал закон о раскрытии экологической информации 20:38
В Австрии прокомментировали заявление председателя EMA о "Спутник V" 20:31
Подписан закон о порядке иностранного инвестирования в стратегические предприятия 20:28
Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ 20:16
ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 20:20
Рубрика: Русское оружие

Мощный и скрытный

Завершены испытания пистолета Лебедева для Росгвардии
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Госкомиссия утвердила результаты испытаний и рекомендовала к принятию на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии России новый пистолет. Об этом говорится в официальном сообщении концерна "Калашников".
Модульность конструкции пистолета Лебедева позволяет адаптировать его практически для любых условий и любых силовых структур. Фото: kalashnikovgroup.ru Модульность конструкции пистолета Лебедева позволяет адаптировать его практически для любых условий и любых силовых структур. Фото: kalashnikovgroup.ru
Модульность конструкции пистолета Лебедева позволяет адаптировать его практически для любых условий и любых силовых структур. Фото: kalashnikovgroup.ru

Пистолет разрабатывался и дорабатывался под руководством оружейника-самородка Дмитрия Лебедева и при активном участии многократного чемпиона России по практической стрельбе Андрея Кирисенко. Под названием ПЛ-14 он был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015".

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Россия покажет за рубежом новый пистолет

По результатам предварительных испытаний и замечаний военных появилась более совершенная версия - ПЛ-15. Затем была создана еще более качественная модульная конструкция - МПЛ.

Как отметил гендиректор "Калашникова" Дмитрий Тарасов, хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии, мы надеемся, что потенциально он может представлять интерес и для других ведомств.

Существует несколько версий пистолета Лебедева, в том числе в модульном исполнении. То есть говорить, скорее, надо не о пистолете, а пистолетах.

Например, длина ствола заявлена от 92 мм до 207 мм, емкость магазина - 14, 16 и даже 30 патронов. Масса от 0,71 до 0,99 кг. В пистолетах Лебедева используется популярный во всем мире патрон калибра - 9х19 мм "Парабеллум". Он обеспечивает пуле энергию до 620 Дж, это в два раза мощнее пули 9х18 Макарова.

Одна из его отличительных особенностей - малая толщина. Она варьируется от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Это гарантирует ему хорошую скрытность при ношении под гражданской одеждой, что важно для оперативных сотрудников полиции и той же Росгвардии.

Двустороннее расположение органов управления позволяет использовать пистолет как правой, так и левой рукой.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Российская артиллерия стала самой точной в мире

Кстати, американское издание The National Interest посвятило пистолету Лебедева очень комплиментарную статью. Авторы публикации даже назвали ПЛ-15, на основе которого был создан модульный МПЛ, настоящим "квантовым скачком" в проектировании короткоствольного оружия. Было отмечено, что он значительно превосходит существующие аналоги и объединяет в себе лучшие качества российских и западных пистолетов. Казалось бы, в современных пистолетах все доведено до совершенства, как-то улучшить их уже невозможно.

На Западе пределом совершенства последние сорок лет считался "Глок". Как утверждают американцы, теперь пальма первенства однозначно принадлежит пистолетам Лебедева различной конфигурации.

Русское оружие Вооружение России Правительство Росгвардия Оружие с Сергеем Птичкиным

Главное сегодня

Путин подписал закон о блокировке незаконной агитации в Сети
В России увеличены штрафы за агитацию в день тишины
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции