В римской гробнице в Чехии нашли золотые сокровища

В Чехии археологи раскопали 1600-летнее захоронение римского периода, внутри которого находились предметы роскоши, в том числе изготовленные из золота.

Как сообщает Heritage Daily, открытие сотрудники Музея Восточной Богемии в Градец-Кралове совершили еще в 2019 году. Однако только сейчас они обнародовали эти сведения.

Археологи провели раскопки в деревне Сендражице. Они обнаружили древний некрополь, в котором находилось несколько захоронений с богато украшенными надгробиями. Все они датированы V веком нашей эры. Это был период нестабильности, когда Западная Римская империя вступила в период своего распада.

В захоронениях археологи обнаружили останки пяти человек. К сожалению, задолго до ученых этот некрополь посетили вандалы. Они вскрыли и разграбили четыре могилы. Однако одна гробница, выложенная из бревен, осталась нетронутой.

Внутри погребальной камеры археологи обнаружили останки женщины, умершей в возрасте примерно 35-50 лет. Ее положение в обществе явно было высоким, на что указывают предметы роскоши, уложенные в могилу при погребении.

Так, внутри камеры археологи обнаружили богатую коллекцию погребального инвентаря, в том числе четыре золотых и серебряных пряжки, инкрустированных полудрагоценными камнями, головной убор, украшенный золотом, стеклянные бусины, железный нож, костяной гребень, керамический сосуд и остатки богатой ткани.

Также в могиле находились остатки яичной скорлупы и кости какого-то животного. Ученые уже установили, что в керамическом сосуде при погребении находился говяжий бульон, причем следы мяса были обнаружены и на ноже, найденном в могиле. Вероятно, это был именно тот ритуальный нож, с использованием которого приготовили бульон.

Что касается других захоронений, то проведенные антропологические исследования показали, что в них были погребены мужчины и женщины, умершие в возрасте от 16 до 55 лет. По характеру повреждений ученые установили, что эти могилы были разграблены еще в древности.

Однако мародеры не все унесли с собой. Археологам все-таки удалось найти несколько погребальных подношений. В частности, они обнаружили короткий меч, несколько ножей, стеклянные и янтарные бусы, металлические элементы поясов и обуви, а также гребни, изготовленные из оленьих рогов.

Сейчас анализом найденных артефактов занимается междисциплинарная исследовательская группа, в которую входят химики и геологи. Чешским коллегам помогают и исследователи из немецкого Института Макса Планка.

Они планируют провести детальное радиоуглеродное датирование, которое позволит уточнить возраст захоронений, а также установить, в каком хронологическом порядке они появились.

Кроме того, ученые планируют исследовать останки людей, найденных в могилах. В частности, предполагается провести анализ зубов на наличие изотопов углерода и азота. Это поможет определить рацион питания каждого погребенного человека, а также укажет на географический регион, в котором он родился и рос.