Аглая Тарасова заплатит штраф за участие в незаконной акции в Москве

Актриса Аглая Тарасова получила штраф за участие в несогласованной акции в столице 2 февраля. Звезде фильма "Лед" придется заплатить 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Тимирязевского суда Москвы.

"Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - приводит слова пресс-секретаря суда Марии Прохорычевой РИА Новости.

В материалах дела говорится, что актриса на разъяснения сотрудников полиции и их просьбы прекратить противоправные действия не обращала внимания, после чего была доставлена в полицию.

Сама Аглая Тарасова на заседании не присутствовала, ее интересы представлял адвокат.