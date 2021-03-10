Сегодня - 10 марта - исполняется 15 лет со дня образования главного координационного органа по борьбе с терроризмом - Национального антитеррористического комитета. Председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников в связи с 15-летием НАК подробно рассказал "РГ" о том, для чего и почему создавался Комитет и какие задачи он выполняет сейчас.

В частности, Александр Бортников напомнил, что к "нулевым" годам Российская Федерация одной из первых в мире столкнулась с таким явлением, как международный терроризм. С 1990 по 2006 год в нашей стране было совершено более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов, массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тысячи мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. И террористическая активность продолжала нарастать. "Без преувеличения скажу: под угрозой было будущее России", - отметил председатель НАК.

В начале 2006 года, по его словам, на законодательном уровне были закреплены новые подходы к решению поставленной задачи: зафиксирована важность не только силового подавления терроризма, но и выстраивания комплексной работы, объединяющей собственно борьбу, а также профилактику, минимизацию и ликвидацию последствий террористической деятельности. "Все это обеспечило формирование принципиально новой общегосударственной системы противодействия терроризму, во многом уникальной для сегодняшнего мира", - подчеркнул Бортников. Ключевая роль в этой системе отведена Национальному антитеррористическому комитету, который координирует и организует межведомственное взаимодействие.

Российская Федерация одной из первых в мире столкнулась с таким явлением, как международный терроризм

Для обеспечения согласованности работы "силовиков" при пресечении терактов и управлении контртеррористическими операциями в рамках НАК функционирует Федеральный оперативный штаб. В состав обоих коллегиальных органов входят руководители 21 госструктуры, в том числе ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСО, минобороны, МЧС, СКР, минтранса, минздрава и ряда других федеральных ведомств. Все это высшие должностные лица, наделенные правом принятия самостоятельных решений в сфере своей компетенции, но на базе общего плана действий. Наряду с ними в НАК и ФОШ включены представители руководства обеих палат Федерального Собрания, администрации президента и Совета безопасности России. Естественно, что образование НАК потребовало внести серьезные коррективы в российское законодательство. Так были разграничены компетенции федеральных органов исполнительной власти.

Были внесены изменения и в Уголовный кодекс РФ - в частности усилена ответственность за совершение преступлений террористической направленности. При этом решения НАКа стали обязательными к исполнению для всех: начиная от органов госвласти и чиновников и заканчивая простыми гражданами.

Интервью с председателем НАК, директором ФСБ Александром Бортниковым будет опубликовано в завтрашнем номере "Российской газеты".