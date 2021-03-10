Библейский амулет плодородия найден в пустыне Негев

В Израиле в пустыне Негев туристы обнаружили древний амулет, который изображает стилизованную полуобнаженную женщину со сложенными на груди руками.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Управление древностей Израиля (IAA), статуэтка библейского периода была случайно найдена 11-летним мальчиком Цви Бен-Давидом из Беэр-Шевы.

Произошло это во время семейной поездки в пустыню Негев, в местечко Нахаль ха-Бесор на юге Израиля. Там находится туристическая тропа, которая проходит по руслу реки Бесор. Мать мальчика, профессиональный гид, сразу осознала важность находки и сообщила о ней в IAA.

Артефакт достаточно неплохо сохранился. По оценкам экспертов, он был изготовлен около 2500 лет назад. Вероятно, это был амулет. Керамическая статуэтка высотой около семи сантиметров изображает стилизованную женщину с обнаженной грудью и сложенными на груди руками. Ее голова покрыта платком.

Учитывая датировку, артефакт относится примерно к позднему периоду Первого Храма или началу персидского периода, также известного как "Возвращение в Сион".

По мнению экспертов IAA, вероятно, это мог быть амулет плодородия. Кроме того, подобный артефакт могли использовать и для защиты младенцев.

"Керамические фигурки женщин с обнаженной грудью известны в Израиле в разные периоды, в том числе в эпоху Первого Храма, - объясняют археологи Орен Шмуэли и Дебби Бен Амии из IAA. - Они были обычным явлением в доме и повседневной жизни, и, по-видимому, служили амулетами для защиты, удачи и процветания".

Эксперты подчеркивают, что в те древние времена медицинские познания людей были довольно примитивными. Поэтому младенческая смертность была очень высокой. Считается, что в тот период времени около трети новорожденных не выживали.

Основной причиной было несоблюдение элементарных, для наших дней, правил личной гигиены. Кроме того, в медицине древности не существовало устойчивых практик лечения бесплодия. В отсутствие передовой медицины именно подобные амулеты давали людям надежду и были важным средством обращения за помощью.

Также археологи говорят, что различные божества плодородия, которые, как считалось, защищали и материнство, были очень распространены во многих древних культурах. В той же Библии приводится множество свидетельств о культурном влиянии, которое соседи, использовавшие амулеты, оказывали на израильтян.

К слову, ранее на территории Израиля была найдена только одна подобная статуэтка. Она также была обнаружена в пустыне Негев. Сейчас она хранится в коллекции Национальных сокровищ.

По мнению археологов, находка позволит расширить знания и понимание культовых практик в библейские времена, в том числе и "врожденную потребность человека в материальных человеческих олицетворениях".