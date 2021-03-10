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10.03.2021 12:03
Рубрика: Культура

Библейский амулет плодородия найден в пустыне Негев

Текст: Денис Передельский

В Израиле в пустыне Негев туристы обнаружили древний амулет, который изображает стилизованную полуобнаженную женщину со сложенными на груди руками.

Фото: Museum of Eastern Bohemia in Hradec Kralove
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Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Управление древностей Израиля (IAA), статуэтка библейского периода была случайно найдена 11-летним мальчиком Цви Бен-Давидом из Беэр-Шевы.

Произошло это во время семейной поездки в пустыню Негев, в местечко Нахаль ха-Бесор на юге Израиля. Там находится туристическая тропа, которая проходит по руслу реки Бесор. Мать мальчика, профессиональный гид, сразу осознала важность находки и сообщила о ней в IAA.

Артефакт достаточно неплохо сохранился. По оценкам экспертов, он был изготовлен около 2500 лет назад. Вероятно, это был амулет. Керамическая статуэтка высотой около семи сантиметров изображает стилизованную женщину с обнаженной грудью и сложенными на груди руками. Ее голова покрыта платком.

Учитывая датировку, артефакт относится примерно к позднему периоду Первого Храма или началу персидского периода, также известного как "Возвращение в Сион".

По мнению экспертов IAA, вероятно, это мог быть амулет плодородия. Кроме того, подобный артефакт могли использовать и для защиты младенцев.

"Керамические фигурки женщин с обнаженной грудью известны в Израиле в разные периоды, в том числе в эпоху Первого Храма, - объясняют археологи Орен Шмуэли и Дебби Бен Амии из IAA. - Они были обычным явлением в доме и повседневной жизни, и, по-видимому, служили амулетами для защиты, удачи и процветания".

Фото: iStock
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Эксперты подчеркивают, что в те древние времена медицинские познания людей были довольно примитивными. Поэтому младенческая смертность была очень высокой. Считается, что в тот период времени около трети новорожденных не выживали.

Основной причиной было несоблюдение элементарных, для наших дней, правил личной гигиены. Кроме того, в медицине древности не существовало устойчивых практик лечения бесплодия. В отсутствие передовой медицины именно подобные амулеты давали людям надежду и были важным средством обращения за помощью.

Также археологи говорят, что различные божества плодородия, которые, как считалось, защищали и материнство, были очень распространены во многих древних культурах. В той же Библии приводится множество свидетельств о культурном влиянии, которое соседи, использовавшие амулеты, оказывали на израильтян.

К слову, ранее на территории Израиля была найдена только одна подобная статуэтка. Она также была обнаружена в пустыне Негев. Сейчас она хранится в коллекции Национальных сокровищ.

По мнению археологов, находка позволит расширить знания и понимание культовых практик в библейские времена, в том числе и "врожденную потребность человека в материальных человеческих олицетворениях".

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