Аналитики ЦБ ожидают локального максимума инфляции в середине марта

Из-за повышенного роста цен в I квартале увеличилась вероятность того, что к концу года инфляция будет близко к верхней границе прогноза Банка России 3,7-4,2%, отмечается в бюллетене.

Инфляция в январе повысилась до 5,2% после 4,9% в декабре (к тем же периодам предыдущего года). Годовой рост цен ускорился во всех основных компонентах потребительской корзины. В феврале месячный рост цен, как и в январе, продолжил превышать цель Банка России (4%) в пересчете на год, что привело к дальнейшему ускорению годового роста цен - до 5,7%.

В ближайшее время годовая инфляция снизится по мере выхода из базы расчета повышенных темпов роста цен в марте-апреле 2020 года и ослабления действия временных проинфляционных факторов, ожидают аналитики ЦБ.

По сравнению с концом 2020 годом месячный рост потребительских цен в продовольственном сегменте существенно замедлился. Принятые Правительством меры привели к остановке роста цен на сахар и подсолнечное масло, но это было компенсировано ускорением роста цен рыбопродуктов, мяса кур, маргарина и чая. Рост цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия оставался повышенным, но замедлялся.

Снижение оптовых цен на зерно на фоне действия повышенных пошлин после превышения квот на экспорт зерна может привести к дальнейшему замедлению роста потребительских цен на продукты переработки зерновых. С июня начнет действовать механизм зернового демпфера (на пшеницу, кукурузу и ячмень), который снизит чувствительность внутренних цен на зерно к динамике мировых цен, указывает Банк России.

Темпы удорожания непродовольственных товаров в начале года оставались повышенными, продолжая заметно превышать 4%. Основным фактором роста цен остается растянутый во времени эффект переноса ослабления рубля, который, впрочем, постепенно затухает, указывают аналитики Банка России. К ускорению роста цен непродовольственных товаров в январе-феврале привели также удорожание бензина вслед за индексацией параметров демпфера и повышение акцизов на табачные изделия. Также продолжилось удорожание телерадиотоваров, строительных материалов и мебели. При этом несколько замедлились темпы роста цен на товары, существенно зависимые от валютного курса (электротовары и другие бытовые приборы, персональные компьютеры, инструменты и оборудование, легковые автомобили), что подтверждает постепенное затухание эффекта переноса ослабления рубля в цены, отмечает Банк России.