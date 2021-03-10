Астронавт NASA вновь полетит к МКС на корабле "Союз МС-18"

"Роскосмос" и NASA обсуждают возможность полетов российских космонавтов на американских кораблях, но договоренности пока нет.

"Договоренность с NASA об обмене креслами в кораблях пока не достигнута, хотя и обсуждается. Это станет возможным после завершения американской стороной испытаний своих новых кораблей и подтверждения безопасности их эксплуатации", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса.

Между тем, Роскосмос возвращается к практике международных запусков: в экипаж корабля "Союз МС-18", который должен отправиться к МКС 9 апреля, назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. Он полетит вместе с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым.

Межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций, основываясь на существующих обязательствах Госкорпорации "Роскосмос" в рамках Соглашения с компанией Axiom Space, Inc. по осуществлению космического полета американского профессионального астронавта на борту космического корабля "Союз МС-18", приняла решение о выводе из основного состава длительной экспедиции МКС-65 космонавта Роскосмоса Сергея Корсакова. Вместо него в состав основного экипажа в качестве бортинженера-2 включен астронавт NASA Марк Ванде Хай, - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Ожидалось, что экипаж "Союза МС-18" впервые за двадцать лет будет полностью российским. Однако изменение состава экипажа проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце прошлого года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов. Как подчеркивается, Роскосмос идет на это решение, подтверждая приверженность совместным договоренностям и духу совместного использования Международной космической станции.

Замена проведена и в дублирующих экипажах экспедиции МКС-65. Тем же решением из состава дублера выведен космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, а его место займет астронавт NASA Энн МакКлейн.

Так что традиция международных экипажей, существующая уже более двадцати лет, вновь будет продолжена.