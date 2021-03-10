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Овен

Лучше заниматься делами, не связанными с получением конфиденциальной информации.

Телец

Довольствуйтесь малым, иначе вы рискуете потратить время и силы впустую.

Близнецы

Сложно отказаться от желания доказать всем свою правоту, поэтому все силы вы можете потратить на конфликты.

Рак

Вам будет легче преуспеть в совершенно новых делах, которые помогут вам подняться вверх по социальной лестнице.

Лев

Попытки делать все только так, как вам хочется, могут привести к тому, что вы окажетесь в сложном положении.

Дева

Общение может оказаться поводом, благодаря которому вы сможете избавиться от иллюзий.

Весы

Вам стоит задуматься о том, чего именно вам на данный момент не хватает, и попытаться расширить жизненные горизонты.

Скорпион

Вам станет проще принимать очень быстрые решения, причем именно они окажутся самыми интересными и актуальными.

Стрелец

Не стоит пытаться найти объяснения всему, что вам неясно, вы можете интуитивно идти в ошибочном направлении.

Козерог

Вас станет занимать скрытая сторона всего, что будет вас окружать. Ради утоления любопытства вы будете настойчивы.

Водолей

Обстоятельства ввергнут в пучину страстей, но будет казаться, что вы лишь развлечетесь.

Рыбы

Стоит использовать весь арсенал имеющихся возможностей, чтобы двигаться вперед и осваивать новые сферы жизни.

Общество Ежедневник Гороскоп

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