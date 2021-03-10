Авиакомпании получили допуски на рейсы в десятки стран мира

Российские авиакомпании получили допуски на выполнение регулярных пассажирских рейсов в десятки стран, следует из приказа Росавиации.

Всего в списке около 30 стран, в том числе Доминиканская Республика, Катар, США, Китай, Испания, Дания, Германия, Израиль, Тунис, с которыми Россия пока не восстановила регулярное авиасообщение.

Так компания "Аэрофлот" получила допуски на выполнение рейсов в Тунис, Доминикану, Катар. Компания "Северный ветер" получила допуски на рейсы в Чехию, Эфиопию, Пакистан, Намибию, а также в некоторые другие страны, "Сибирь" - в Норвегию, Люксембург и ряд других стран. Допуски на полеты в США получила авиакомпания "Якутия", в Испанию - авиакомпания "Роял Флайт".

Допуск на выполнение чартерных рейсов в Доминикану и Иорданию получила авиакомпания "Северный ветер", в Израиль - "Уральские авиалинии", в Испанию - "Аэрофлот", "Икар", "Северный ветер". Как ранее уточняли в Росавиации, решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. "Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", - подчеркивали в ведомстве.