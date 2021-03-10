Автономия вузов будет расширена

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении автономии высших учебных заведений. "Законопроект подготовлен во исполнение ряда поручений Президента Российской Федерации и направлен на совершенствование федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования", - отметил замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко. Ранее Владимир Путин на встрече с российскими студентами призвал парламент ускорить принятие соответствующего закона.

Благодаря его вступлению в силу, вузы получат больше автономии в выборе образовательных программ и смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. У студентов же появится возможность получать одновременно несколько квалификаций, менять профиль обучения, переходить на другие факультеты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что большая автономия вузов в выборе образовательных программ позволит быстрее реагировать на изменения на рынке труда и готовить востребованных работодателями выпускников. А у студентов, которым важно получить в будущем работу по специальности, будет возможность быстрее адаптироваться к новым условиям.