"Барселона" предложила контракт форварду "Манчестер Сити" Агуэро

"Барселона" намерена усилить линию атаки аргентинским нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Игроку уже сделано предложение.

Новый президент клуба Жоан Лапорта начал работу по усилению состава на следующий сезон. Каталонский клуб сделал предложение форварду "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро, сообщает TyC Sports.

Таким образом Лапорта намерен повлиять на решение своего лидера - аргентинца Лионеля Месси продлить контракт с клубом. До сих пор капитан и лидер каталонцев пока не объявил о решении - продлит ли он летом истекающий контракт или будет искать новую команду.

32-летний Агуэро на протяжении почти 10 лет выступает за "Манчестер Сити". Ранее он играл в мадридском "Атлетико". Его контракт с английским клубом истекает нынешним летом.