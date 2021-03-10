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10.03.2021 18:07
Рубрика: Спорт

"Барселона" предложила контракт форварду "Манчестер Сити" Агуэро

Текст: Максим Домчев

"Барселона" намерена усилить линию атаки аргентинским нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Игроку уже сделано предложение.

Фото: REUTERS
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Новый президент клуба Жоан Лапорта начал работу по усилению состава на следующий сезон. Каталонский клуб сделал предложение форварду "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Серхио Агуэро, сообщает TyC Sports.

Таким образом Лапорта намерен повлиять на решение своего лидера - аргентинца Лионеля Месси продлить контракт с клубом. До сих пор капитан и лидер каталонцев пока не объявил о решении - продлит ли он летом истекающий контракт или будет искать новую команду.

32-летний Агуэро на протяжении почти 10 лет выступает за "Манчестер Сити". Ранее он играл в мадридском "Атлетико". Его контракт с английским клубом истекает нынешним летом.

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