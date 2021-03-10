Белорусско-Российский университет активно готовится к вступительной кампании

Вузы Беларуси и России начинают борьбу за абитуриента задолго до начала вступительной кампании. Профориентация, организация дней открытых дверей, корректировка перечня специальностей - эта работа идет уже сейчас. Ждут активного интереса к своему учебному заведению со стороны абитуриентов и в Белорусско-Российском университете в Могилеве, который готовит специалистов по образовательным программам двух стран.

В настоящее время в этом союзном вузе обучается почти 5000 студентов. Здесь предусмотрена подготовка по 21 специальности первой ступени и семи специальностям второй ступени высшего образования по белорусским образовательным программам, а также по десяти направлениям подготовки бакалавров и трем направлениям подготовки магистров по российским программам. За последние два года появились восемь новых направлений по белорусским и российским образовательным стандартам. О перспективах развития вуза зашла речь во время посещения на прошлой неделе Белорусско-Российского университета заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко.

По словам ректора университета Михаила Лустенкова, сегодня основная задача вуза - повышение качества образования, для этого открываются новые специальности, а лаборатории оснащаются самым современным оборудованием:

- Мы готовим специалистов в областях машиностроения, строительства, энергетики, IT-технологий. Также активно взаимодействуем с научными и образовательными организациями Российской Федерации. У нас заключено более 100 международных договоров. Из них более 60 - с вузами России, 20 - за последние несколько лет. Участвуем в экспериментальном проекте "Университет 3.0", готовим рыночно ориентированных специалистов, которые могут не только разрабатывать и предлагать ноу-хау, но и реализовывать на практике.

Белорусско-Российский университет сегодня постепенно осваивает гуманитарные направления. К примеру, здесь в прошлом году осуществили первый набор на специальность "зарубежное регионоведение". Но не забывают и о насущных задачах экономик двух стран. В частности, готовят документы на специальности "геодезия", "нефтегазовое дело". Модернизируют направления подготовки: скажем, вместо специальности "маркетинг" открыли "электронный маркетинг" - это соответствует требованиям времени.

Игорь Петришенко отметил, что БРУ - особенный вуз: это первый подобный проект, реализуемый в белорусско-российском образовательном пространстве. Во время встречи с ректорским составом речь зашла, в частности, о резервах для совершенствования образовательных стандартов и набора студентов. Чтобы, к примеру, талантливый школьник, победивший в профильной олимпиаде, мог по определенным льготам или даже без вступительных экзаменов поступить в вуз. Аналогичный подход можно было бы применить и к выпускникам недавно открытого в Минске Национального детского технопарка, прототипом для которого послужил российский образовательный центр "Сириус" в Сочи. Поднимались также вопросы обучения в магистратуре, пополнения профессорско-преподавательского состава молодыми учеными.

- Кроме этого, вуз должен отслеживать своих выпускников, как они реализовались в жизни, на первом рабочем месте, - подчеркнул вице-премьер.

Уже по окончании визита из БРУ пришла хорошая новость: в соответствии с приказом Рособрнадзора получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по направлению подготовки бакалавриата "прикладная механика" (профиль "компьютерный инжиниринг и реновация деталей машин"). Университет станет готовить специалистов в области проектирования, производства, эксплуатации, ремонта и увеличения ресурса машин и технологического оборудования. Выпускники смогут работать в организациях Беларуси и России на должностях инженера-механика, инженера-технолога, инженера-конструктора, главного специалиста, руководителя цеха, службы и отдела, руководителя и ведущего специалиста научного учреждения, директора предприятия. Спектр возможностей для студентов Белорусско-Российского университета продолжает расширяться.