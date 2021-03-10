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10.03.2021 15:40
Рубрика: Власть

Безработные смогут встать на учет онлайн до 30 июля

Текст: Алексей Дуэль

Минтруд предлагает продлить до 30 июля действие временного порядка регистрации граждан в качестве безработных и назначения им пособия, введенного из-за пандемии коронавируса. Соответствующий проект постановления правительства разработан ведомством.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Предыдущим постановлением правительства срок действия временного порядка был установлен до 31 марта.

Временный порядок определяет, что для регистрации в службе занятости безработному не надо посещать учреждение, достаточно заполнить анкету на сайте "Работа в России". При этом все необходимые справки автоматически будут запрошены и собраны в рамках системы электронного межведомственного взаимодействия.

Впрочем, еще в конце февраля в Минтруде дали понять, что временный порядок может быть продлен. Теперь это намерение обрело форму документа.

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