Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия

Евростат опубликовал рейтинг государств ЕС по уровню преступности, насилия и вандализма. Статистика основана на доле жителей той или иной страны, обратившихся в полицию по поводу зафиксированного в их районе проживания правонарушения.

Лидирующее место в списке уже не в первый раз занимает Болгария - в балканской республике в среднем о преступлениях сообщают 20,2 процентов граждан. В первой пятерке также числятся Греция (16,9), Нидерланды (16,3), Франция (14,7) и Мальта (13,6).

Наименьший показатель наблюдается у Хорватии - 2,7 процента. У Евросоюза в целом данная цифра равна 11.