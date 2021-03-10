Большунов едет в Швейцарию за Хрустальным глобусом

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил состав на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в швейцарском Энгадине с 13 по 14 марта.

В мужскую команду вошли Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Порошкин, Андрей Ларьков. В женских соревнованиях примут участие Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Мария Истомина, Алиса Жамбалова, Вероника Степанова и Евгения Крупицкая.

Напомним, что на чемпионате мира, который завершился 7 марта, российские лыжники завоевали пять медалей - одну золотую, три серебряных и одну бронзовую. Но Александр Большунов, который стал самым титулованным лыжником в мужской части соревнований, явно не до конца реализовал свои планы на главный старт сезона. А в швейцарском Энгадине ему снова предстоит сойтись на лыжне с принципиальным соперником Йоханнесом Клебо, который вместе с Терезой Йохауг возглавит сборную Норвегии. В программе этапа - масс-старты на 15 и 10 км классическим стилем и гонки преследования на 50 и 30 км свободным стилем.

Предсказать исход мужских состязаний, учитывая такие драматичные события на финише в марафоне на чемпионате мира, сложно. Но чествовать Большунова в Швейцарии будут в любом случае. Именно там состоится церемония вручения российскому лыжнику Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира-2020/21. Большунов одержал досрочную победу в общем зачете, став недосягаемым для соперников еще в начале февраля.