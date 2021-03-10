ЦБ пресек первую в РФ попытку манипулирования акциями из мессенджера

Банк России заблокировал счета более 60 розничных инвесторов, которые по сигналу в Телеграм-каналах начали покупать акции компании МРСК Юга, чтобы затем продать их по более высокой цене "на хайпе", рассказал журналистам директор Департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Накануне ЦБ сообщил, что выдал предписания крупнейшим банкам и брокерам о приостановке совершения сделок и проведения операций на бирже отдельных клиентов для предотвращения манипулирования рынком, но деталей не разглашал.

Ситуационный центр Банка России выявил нерыночные операции с бумагами МРСК Юга в пятницу в 16.00, сразу после объявления в Telegram-каналах. Объем торгов подскочил в несколько раз к нормальному уровню, нерыночное ценообразование продолжалось около получаса, позже организаторы групп попытались переключиться и на другие бумаги. В связи с этим брокерские счета как организаторов, скупавших акции заранее, так и активных участников заблокированы как минимум до предоставления отчетов брокеров, сказал Лях.

Он отметил, что это первый в России случай, когда попытка манипулирования акциями была организована розничными инвесторами с помощью канала в мессенджере или соцсети.