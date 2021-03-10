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10.03.2021 12:35
Рубрика: Экономика

ЦБ пресек первую в РФ попытку манипулирования акциями из мессенджера

Текст: Игорь Зубков

Банк России заблокировал счета более 60 розничных инвесторов, которые по сигналу в Телеграм-каналах начали покупать акции компании МРСК Юга, чтобы затем продать их по более высокой цене "на хайпе", рассказал журналистам директор Департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

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Накануне ЦБ сообщил, что выдал предписания крупнейшим банкам и брокерам о приостановке совершения сделок и проведения операций на бирже отдельных клиентов для предотвращения манипулирования рынком, но деталей не разглашал.

Ситуационный центр Банка России выявил нерыночные операции с бумагами МРСК Юга в пятницу в 16.00, сразу после объявления в Telegram-каналах. Объем торгов подскочил в несколько раз к нормальному уровню, нерыночное ценообразование продолжалось около получаса, позже организаторы групп попытались переключиться и на другие бумаги. В связи с этим брокерские счета как организаторов, скупавших акции заранее, так и активных участников заблокированы как минимум до предоставления отчетов брокеров, сказал Лях.

Он отметил, что это первый в России случай, когда попытка манипулирования акциями была организована розничными инвесторами с помощью канала в мессенджере или соцсети.

Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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