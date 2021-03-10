Число безработных в России сократилось на 1,6 млн человек

"Сегодня в центрах занятости зарегистрированы 2,1 млн человек, в пиковые значения в августе 2020 года их количество достигало 3,7 млн человек", - сказал министр. По его данным, еще в феврале на учете состояли 2,4 млн безработных граждан.

Постепенное восстановление рынка труда непрерывно идет с октября 2020 года, отметил Антон Котяков. Он считает, что эта тенденция была предопределена комплексом мер, направленных на поддержку занятости.

Максимальные показатели безработицы (по методологии МОТ) в августе прошлого года составляли 6,4%, но уже к январю 2021 года опустились до 5,8%.

Теперь цель Минтруда - вернуть показатели занятости на уровень, который был до начала пандемии. Добиться этого помогут новые меры поддержки, в том числе субсидии работодателям за наем новых работников и программы профессионального переобучения безработных граждан, заверил министр.