Новости

Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Ученые сообщили о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова: Отказываться от масочного режима пока нельзя 18:24
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России 18:22
На официальном канале "Евровидения" опубликован клип Манижи 18:16
"Барселона" предложила контракт форварду "Манчестер Сити" Агуэро 18:07
Новак: В апреле Россия наполовину восстановит добычу нефти 18:01
Попова заявила об отсутствии необходимости массово прививать детей от COVID 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 19:38
Рубрика: Власть

В то же время

ЦИК продлил порядок многодневного голосования
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
Локальные выборы в регионах будут проходить в соответствии с временным порядком, который Центризбирком России продлил до 12 сентября. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

Временное положение о многодневном голосовании было утверждено в декабре прошлого года сроком до 30 мая. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, регионы активно пользуются этой процедурой для проведения своих локальных внеочередных и дополнительных выборов. Уже есть решения о трехдневном формате на голосованиях, которые пройдут во второй половине мая. "Очевидно, что впереди еще июньские кампании, июльские, августовские", - отметила Гришина.

Фото: РИА Новости
Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму с сентября 2021 года

В этой связи Центризбирком принял решение продлить срок действия временного порядка, чтобы дать регионам возможность проводить местные кампании в течение двух-трех дней вплоть до 12 сентября. Это последнее воскресенье перед Единым днем голосования, который намечен на 19 сентября и в который пройдут выборы в Госдуму.

Напомним, закон о многодневном голосовании на выборах разных уровней действует с этого года. В прошлом году в стране прошли две кампании с длительным голосованием - плебисцит по изменениям в Конституцию 1 июля (семь дней) и Единый день голосования 13 сентября (три дня). Однако тогда применялись прежние нормы избирательного законодательства, и все дни, кроме основного, считались досрочным голосованием.

В этом году правила меняются. Если Центризбирком примет решение о проведении выборов в Госдуму в течение трех дней, то многодневными будут также все выборы регионального уровня. Это восемь губернаторских кампаний и 39 - по выборам депутатов заксобраний. Все дни голосования будут основными, и "день тишины" объявят не в субботу, как это было ранее, а в четверг. Кроме того, штабы, кандидаты, партии и Общественные палаты смогут направить до шести наблюдателей на участки, чтобы в течение каждого дня они могли сменять друг друга и обеспечивать непрерывность процесса.

В этом году участковые комиссии по-прежнему будут работать в помещениях школ, а ЦИК и минпросвещения продолжат поиск вариантов разведения избирательного и учебного процессов. Во временном порядке проблема решается так: в первой половине учебного дня рекомендовано проводить голосование на дому, а во второй - на участках.

Ранее глава комиссии Элла Памфилова заявила, что Единый день голосования с большой долей вероятности пройдет именно в многодневном формате из-за ковидных ограничений. После его назначения у Центризбиркома будет десять дней на принятие новых правил проведения кампании, которые уже будут постоянными. "Сейчас все это ляжет в копилку, в основу постоянного постановления, которое нам в любом случае придется принимать перед выборами", - сказала Памфилова на заседании.

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Путин и Эрдоган дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада