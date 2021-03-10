Локальные выборы в регионах будут проходить в соответствии с временным порядком, который Центризбирком России продлил до 12 сентября. Такое решение было принято на заседании комиссии в среду.

Временное положение о многодневном голосовании было утверждено в декабре прошлого года сроком до 30 мая. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, регионы активно пользуются этой процедурой для проведения своих локальных внеочередных и дополнительных выборов. Уже есть решения о трехдневном формате на голосованиях, которые пройдут во второй половине мая. "Очевидно, что впереди еще июньские кампании, июльские, августовские", - отметила Гришина.

В этой связи Центризбирком принял решение продлить срок действия временного порядка, чтобы дать регионам возможность проводить местные кампании в течение двух-трех дней вплоть до 12 сентября. Это последнее воскресенье перед Единым днем голосования, который намечен на 19 сентября и в который пройдут выборы в Госдуму.

Напомним, закон о многодневном голосовании на выборах разных уровней действует с этого года. В прошлом году в стране прошли две кампании с длительным голосованием - плебисцит по изменениям в Конституцию 1 июля (семь дней) и Единый день голосования 13 сентября (три дня). Однако тогда применялись прежние нормы избирательного законодательства, и все дни, кроме основного, считались досрочным голосованием.

В этом году правила меняются. Если Центризбирком примет решение о проведении выборов в Госдуму в течение трех дней, то многодневными будут также все выборы регионального уровня. Это восемь губернаторских кампаний и 39 - по выборам депутатов заксобраний. Все дни голосования будут основными, и "день тишины" объявят не в субботу, как это было ранее, а в четверг. Кроме того, штабы, кандидаты, партии и Общественные палаты смогут направить до шести наблюдателей на участки, чтобы в течение каждого дня они могли сменять друг друга и обеспечивать непрерывность процесса.

В этом году участковые комиссии по-прежнему будут работать в помещениях школ, а ЦИК и минпросвещения продолжат поиск вариантов разведения избирательного и учебного процессов. Во временном порядке проблема решается так: в первой половине учебного дня рекомендовано проводить голосование на дому, а во второй - на участках.

Ранее глава комиссии Элла Памфилова заявила, что Единый день голосования с большой долей вероятности пройдет именно в многодневном формате из-за ковидных ограничений. После его назначения у Центризбиркома будет десять дней на принятие новых правил проведения кампании, которые уже будут постоянными. "Сейчас все это ляжет в копилку, в основу постоянного постановления, которое нам в любом случае придется принимать перед выборами", - сказала Памфилова на заседании.