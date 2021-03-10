Сразу трем клубам хватило минимального количества матчей в сериях 1/8 финала, чтобы пробиться в следующую стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА в четырех матчах дожал "Спартак", ярославский "Локомотив" - финский "Йокерит", а казанский "Ак Барс" - нижегородское "Торпедо".

По сути, во всех трех случаях результат предсказуемый. Хотя, к примеру, в принципиальном столичном дерби от "красно-белых" можно было ожидать большего упорства. Ближе всего к победе "Спартак" был в первом матче, когда все решилось в овертайме и в четвертом, в котором подопечные Олега Знарка открыли счет, но не смогли развить преимущество, уступив 1:3. Впрочем, позволим себе не согласиться со спартаковским голкипером Юлиусом Гудачеком, заявившим, что "первая игра все решала. Выиграли бы мы - все по-другому могло сложиться". Слишком уж велик был запас лучшей команды регулярного чемпионата, коей является ЦСКА. За всю серию армейцы пропустили всего две шайбы, а в атаке подопечные Игоря Никитина, кажется, на полную даже не включались. Хотя сам главный тренер ЦСКА с этим не согласится.

- Все матчи были сложные, - слова Никитина. - Поэтому я думаю, что счет 4:0 не отражает реальности противостояния. Где-то мы оказались удачливее и терпеливее.

Впрочем, куда интересней было послушать выступление Олега Знарка, который за три года работы со "Спартаком" так и не смог пробиться дальше 1/8 финала. К слову, всухую в серии Кубка Гагарина Знарок еще не проигрывал.

- На меня всегда оказывают давление, все эти три сезона, поэтому я к нему привык, - отбился Олег Валерьевич и тут же пошел в контратаку. - Жизнь такая тренерская. По-другому, наверное, тут и не сказать. Всегда будет виноват тренер. Вы же всегда пишете. Даже когда мы выигрываем, все равно что-то не так. Олимпиада не то, это не то, и это не то. Понимаете?

Теперь главная интрига - это будущее спартаковского тренера, который со сборной России действительно брал олимпийское "золото", а в КХЛ трижды выигрывал Кубок Гагарина. Сам Олег Валерьевич свои перспективы обсуждать отказался: "Только серия закончилась и все обсуждают. Себя обсуждайте". Зато Знарок пообещал написать мемуары. Должно быть интересно.

Что касается двух других серий, казанский "Ак Барс" показал мастер-класс нижегородцам. Плотно был закрыт лидер "Торпедо" и один из лучших бомбардиров "регулярки" Дамир Жафяров, набравший в серии всего одно очко. Правда, в четвертом матче, в котором казанцы победили со счетом 4:1, Дамир почти не играл, получив травму колена уже на 16-й секунде встречи.

Казалось, надолго затянется серия "Локо" с "Йокеритом": в регулярном чемпионате они финишировали совсем рядом, на четвертом и пятом местах. Но и здесь все закономерно. Финны в этом году не произвели какого-то целостного впечатления, а только измотали всех коронавирусными форс-мажорами. Как раз по причине одного из них, все матчи серии "джокерам" пришлось играть на площадке соперника. И это тоже стало определяющим фактором. "Йокерит" был не готов к этой серии", - подытожил наставник "джокеров" Лаури Марьямяки после четвертого матча, в котором его команда уступила 1:4. А общий счет серии - 3:13. Зато ярославцы во главе с Андреем Скабелкой подошли к плей-офф в оптимальной форме и будут тяжелым соперником в четвертьфинале для любого.

Отметим, что в еще одном матче этого игрового дня уфимский "Салават Юлаев" выиграл у "Трактора" 3:0 и увеличил преимущество в серии до 3:1. Сегодня Уфа может оформить выход в 1/4 финала. А накануне прошли матчи еще в четырех сериях "Динамо" (Москва) - "Северсталь", СКА - "Динамо" (Минск), "Авангард" - "Автомобилист" и "Металлург" - "Барыс". Их результаты стали известны после подписания этого номера "РГ" в печать.