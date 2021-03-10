В связи с 15-летием образования Национального антитеррористического комитета главный редактор "Российской газеты" Владислав Александрович Фронин встретился с председателем НАК, директором ФСБ России Александром Васильевичем Бортниковым.

Александр Васильевич! Национальный антитеррористический комитет отмечает свое 15-летие. Чем была вызвана необходимость формирования такой мощной межведомственной структуры?

Александр Бортников: Здесь стоит вспомнить наше недавнее прошлое. В последние годы существования СССР терроризм уже поднимал голову, но тогда это были лишь отдельные проявления. Как раз для нейтрализации этих угроз в КГБ успешно действовала легендарная "Альфа" - большего в то время и не требовалось.

Однако ускорение центробежных тенденций в рамках Союза, формирование при идеологической и ресурсной подпитке извне радикальных политических течений, рост экстремистских настроений в обществе, последовавшее за тем крушение государства, фактический паралич правоохранительной системы и разгул преступности привели к тому, что в регионах начали "сколачиваться" крупные банды, заявлявшие претензии на власть. Террор и политический шантаж стали для них основными средствами достижения намеченных целей. Прозрачность новых границ позволила бандитам наладить взаимодействие с международными террористическими структурами и организациями, зачастую связанными с иностранными спецслужбами. Уже давно не секрет, кто, как и когда создавал условия для возникновения "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Афганистане. В российские регионы, прежде всего на Северный Кавказ, массово устремились иностранные боевики, имевшие военный и диверсионный опыт, резко выросли масштабы контрабанды оружия и наркотиков, полились потоки "теневых" денежных средств.

Любые попытки найти какие-то "объективные" мотивы в действиях террористов неизменно заканчиваются оправданием их преступной деятельности

В результате к "нулевым" годам Российская Федерация одной из первых в мире столкнулась с таким явлением, как международный терроризм. С 1990 по 2006 год в нашей стране было совершено более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов, массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тыс. мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. И террористическая активность продолжала нарастать. Без преувеличения скажу: под угрозой было будущее России.

Запрос общества на усиление борьбы с бандподпольем и в целом на изменение подходов к антитеррористической деятельности был очень велик. Государство обязано было принять исчерпывающие меры для выправления ситуации. Причем не только за счет повышения эффективности работы силовых структур, но и путем вовлечения в нее иных государственных органов, а также общественных организаций и широких гражданских кругов, тем самым "отрезая" терроризм от его социальной базы.

Беседа главного редактора "Российской газеты" Владислава Фронина с председателем НАК, директором ФСБ России Александром Бортниковым прошла накануне 15-летия Национального антитеррористического комитета. Фото: Сергей Михеев/РГ

Именно об этом говорил президент В.В. Путин в своем обращении к нации после трагических событий в бесланской школе в сентябре 2004 года: противодействие терроризму должно стать общенациональным делом.

В начале 2006 года на законодательном уровне были закреплены новые подходы к решению поставленной задачи: зафиксирована важность не только силового подавления терроризма, но выстраивания комплексной работы, объединяющей собственно борьбу, а также профилактику, минимизацию и ликвидацию последствий террористической деятельности. Все это обеспечило формирование принципиально новой общегосударственной системы противодействия терроризму, во многом уникальной для сегодняшнего мира.

Ключевая роль в ней отведена Национальному антитеррористическому комитету, который координирует и организует межведомственное взаимодействие на данном направлении. Для обеспечения согласованности работы "силовиков" при пресечении терактов и управлении контртеррористическими операциями (КТО) в рамках НАК функционирует Федеральный оперативный штаб.

В состав обоих коллегиальных органов входят руководители 21 госструктуры, в том числе ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСО, минобороны, МЧС, СКР, минтранса, минздрава и ряда других федеральных ведомств. Все они - высшие должностные лица, наделенные правом принятия самостоятельных решений в сфере своей компетенции, но на базе общего плана действий. Наряду с этим в НАК и ФОШ включены представители руководства обеих палат Федерального Собрания, администрации президента и Совета безопасности России.

Вы правильно отметили в самом начале нашего общения: это действительно мощная система, которая позволяет сосредоточить все необходимые полномочия в рамках одного госоргана - НАК - и тем самым координировать действия профильных министерств и ведомств на всех этапах антитеррористической деятельности.

Фото: Информационный центр НАК

С государственным уровнем разобрались. Как я понимаю, на региональном уровне данная система тоже имеет свое воплощение?

Александр Бортников: Совершенно верно - там также работают две вертикали коллегиальных структур.

Координацией деятельности органов госвласти и местного самоуправления по профилактике терроризма в каждом субъекте Федерации занимаются антитеррористические комиссии под руководством высших должностных лиц - губернаторов, глав республик, администраций или мэров городов. На муниципальном уровне действуют аналогичные АТК.

Вопросы организации борьбы с терроризмом отнесены к ведению региональных оперативных штабов во главе с начальниками территориальных органов безопасности. Соответствующие оперативные группы созданы и в муниципальных образованиях.

ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71. Фото: РИА Новости

Получается, профилактика терроризма и силовые действия в отношении террористов распределены между разными структурами: антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами?

Александр Бортников: Нет. Подчеркну: это единая система, просто каждый из ее элементов решает конкретные задачи в рамках собственной компетенции на своем "этаже властной вертикали". Работа выстроена точно и логично.

Какие задачи поставлены перед НАК?

Александр Бортников: Среди определенных за 15 лет приоритетов - организация борьбы с активными бандами и "спящими ячейками", противодействие распространению идеологии терроризма, обеспечение антитеррористической защищенности объектов промышленности, транспорта и жизнеобеспечения, повышение эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению каналов финансирования и иного ресурсного обеспечения террористической деятельности.

За эти годы сформирована необходимая нормативная правовая база. Разработано и издано около 90 федеральных законов, 30 указов президента, свыше 200 постановлений и распоряжений правительства России. И данная работа не стоит на месте: идет постоянная актуализация законодательства. К настоящему времени закреплена обязательность исполнения решений НАК и региональных АТК, а также введена ответственность должностных лиц за нарушение этого требования. Конкретизированы полномочия органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и минимизации его последствий.

Спецслужбы внимательно отслеживают все изменения в тактике террористов и применяют новые методы противодействия. Фото: РИА Новости

Под эгидой НАК разрабатываются, а президентом страны утверждаются пятилетние комплексные планы мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма. Предметное участие в данной работе принимают минобрнауки, минпросвещения, минкультуры, минцифры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства.

Реализация указанных планов позволила обеспечить многократное - более чем в 200 раз! - снижение количества совершенных бандитами атак. Обратите внимание, например, на Северный Кавказ, который еще 5-10 лет назад отпугивал гостей наличием активного бандподполья, а теперь входит в число наиболее популярных туристических направлений России.

Не могу с этим не согласиться. Кстати, мои хорошие знакомые этим летом путешествовали по Дагестану на машине. Впечатления исключительно позитивные!

Александр Бортников: Кроме того, принимаются комплексные меры по укреплению антитеррористической защищенности стратегически важных объектов экономики и жизнеобеспечения. Как вы понимаете, если допустить совершение диверсионно-террористических акций, к примеру, на ядерных, химических и биологически опасных объектах, в местах хранения, транспортировки, использования и утилизации взрывчатых материалов, это может иметь самые разрушительные последствия. Методика работы по противодействию угрозам на данном направлении постоянно совершенствуется. Под эгидой НАК регулярно проводятся антитеррористические и противодиверсионные учения, выявляются и своевременно устраняются пробелы в защите указанных объектов. Ставятся на "боевое дежурство" новейшие технические комплексы онлайн-контроля обстановки как на самих объектах, так и в их окружении. Спецслужбы и правоохранительные органы внимательно отслеживают все изменения в тактике террористов и, соответственно, оперативно вырабатывают и применяют новые формы и методы противодействия.

Если я правильно понимаю, главная цель террористов - это массовость жертв. Что делается для обеспечения безопасности в местах массового пребывания граждан?

Александр Бортников: Начну с того, что безопасность граждан, защита их жизни и здоровья - главный приоритет для государства. В этой связи к подготовке и сопровождению любого массового мероприятия мы подходим со всем необходимым вниманием.

Действующая система позволяет заранее выявлять и пресекать устремления террористов. В России они практически приравнены к военным преступникам

Так, реализация выработанных НАК решений позволила обеспечить антитеррористическую безопасность в ходе подготовки и проведения важных общественно-политических и спортивных мероприятий, в числе которых федеральные и региональные выборы, всенародное голосование по проекту поправок в Конституцию Российской Федерации, саммиты различных международных организаций, сочинская Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Перечислять можно очень долго.

Напомню, к примеру, ситуацию 2014 года, когда буквально за час до открытия Олимпийских игр произошел захват самолета, следовавшего из Харькова в Стамбул. Из-за агрессивного пассажира, требовавшего под угрозой взрыва лететь в Сочи, воздушное судно резко изменило курс. Возникла угроза жизни не только экипажа и пассажиров лайнера, но и главам иностранных делегаций, гостям и спортсменам, участвовавшим в церемонии открытия Игр. Тогда контроль за перемещениями борта взяли на себя подразделения различных ведомств, координируемых ФОШ, что позволило быстро оценить ситуацию, принять необходимые решения и локализовать угрозу.

Фото: Информационный центр НАК

А можно узнать подробности?

Александр Бортников: Сложность ситуации прекрасно обрисовал президент в фильме, подготовленном ВГТРК несколько лет назад. Большего, к сожалению, сказать не могу... Однако факт остается фактом: церемония прошла в запланированном порядке.

А как обеспечивается безопасность граждан на различных митингах и шествиях? В последнее время это достаточно актуальная тема.

Александр Бортников: Если говорить о санкционированных мероприятиях, то правоохранительные органы во взаимодействии с организаторами акций принимают все меры для обеспечения безопасности их участников. Накануне тщательно проверяется место сбора на предмет возможных "закладок" взрывных устройств или оружия, устанавливаются рамки металлодетекторов, а в период проведения акций проводится досмотр подозрительных вещей. Осуществляется оперативная деятельность. Это долгая и кропотливая работа, но методика нами уже отлажена.

К сегодняшнему дню на Северном Кавказе ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари

Фото: Информационный центр НАК

Труднее с несанкционированными мероприятиями. В ходе их проведения возможны любые эксцессы. Об этом следует помнить как недобросовестным организаторам, так и их участникам. При безответственном отношении к своей безопасности, непросчитывании рисков, непонимании того, что совершение террористической атаки именно на такой акции является вожделенной целью противника, никакие правоохранительные органы и спецслужбы не помогут вам сохранить жизнь и здоровье. И это не "страшилка", как, несомненно, попытаются интерпретировать мои слова в определенных кругах. Это факт! Тем не менее мы принимаем все необходимые защитные меры.

Не хотелось бы попадать в подобную ситуацию... По-моему, нужно ужесточать наказание за терроризм!

Александр Бортников: Мы работаем над этим. Кстати, снижению количества преступлений террористической направленности (ПТН) уже способствовало усиление ответственности за ряд составов преступлений по данной линии. Если ранее по ним было предусмотрено либо административное наказание, либо его не было вовсе, то теперь речь идет об уголовной ответственности. Ее установление позволило "вывести из тени" такие преступления, как обучение способам террора, организация терячеек. Введена аналогичная ответственность за пособничество в совершении терактов и организацию терсообществ, за оправдание и пропаганду терроризма, несообщение о подготовке или совершении таких преступлений. Как видите, все эти изменения направлены на упреждение террористических замыслов еще на стадии вовлечения граждан в эту преступную деятельность.

Надо сказать, что принятие указанных мер позволило также существенно ограничить возможности распространения террористического и экстремистского контента в интернете, своевременно устанавливать и блокировать работу в Сети вербовщиков МТО (международных террористических организаций).

Я вижу, вы уделяете повышенное внимание противодействию террористической идеологии.

Александр Бортников: Да. Это, так сказать, исходная точка, "ядро" терроризма. Некоторые граждане в силу разных причин поддаются манипуляциям идеологов и вербовщиков МТО, выбирают ложный путь, разрушают свою жизнь, жизнь своих близких и, в конце концов, забирают жизни ни в чем не повинных граждан. Такую деятельность нужно "рубить на корню", не дожидаясь новых атак.

Вместе с тем мы хорошо знаем: любые попытки найти какие-то "объективные" мотивы в действиях террористов неизменно заканчиваются оправданием их преступной деятельности и подталкивают других встать на неправедный путь во имя неких псевдоидеалов. Сейчас позиция государства и общества, доверившего ему свою безопасность, едина и безапелляционна: никакие цели не могут служить предлогом для террора! Мы же - и спецслужбы, и правоохранительные органы - всегда стояли, и будем впредь стоять на защите жизни и здоровья граждан России.

Антитеррористическая система в России выстроена, работа идет, результаты есть. Мы уже победили терроризм как явление?

Александр Бортников: В эпоху глобализации победить терроризм в какой-либо отдельно взятой стране, будь то Россия, Франция, США или любое другое государство, чрезвычайно сложно. Необходимо не только подавить бандподполье на своей территории, но и действовать, как говорится, "на дальних подступах". Именно поэтому президент принял решение о направлении подразделений Вооруженных сил России в Сирию и начале там военной операции, которая позволила уничтожить крупнейший плацдарм ИГИЛ (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Надо помнить, что в рядах боевиков в данном регионе участвовали тысячи выходцев из нашей страны и государств постсоветского пространства. Если бы мы не нанесли игиловцам сокрушительного поражения в Сирии, все эти бандиты оказались бы на российской территории.

В отдельно взятой стране, например в России, добиться снижения количества террористических посягательств до единичных проявлений, не допустить при этом совершения масштабных терактов с большим числом жертв, пресекая подавляющее большинство таких преступлений на стадии подготовки, - вполне реальная задача, которая успешно решается нами.

Наиболее рвущая душу ситуация складывается с детьми боевиков, которые были вывезены женами террористов в Сирию и Ирак или уже родились там

Так, за последние 10 лет не допущено около 200 терактов! Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году - уже около 80%, а в 2020 году - 96%.

За этот же период количество совершенных в стране ПТН, носящих насильственный характер, т.е. взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз! (с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году).

Скоординированная НАК деятельность органов безопасности и сил правопорядка позволила стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари. Комплекс реализованных под руководством ФОШ специальных и боевых мероприятий закончился в прошедшем январе уничтожением остатков банды Бютукаева. Согласованными действиями подразделений федеральных и республиканских силовых структур нейтрализованы террористы, причастные к взрыву в аэропорту Домодедово, нападению на Дом печати в Грозном, ряду других терактов и иных преступлений против граждан России.

Проделана огромная работа в рамках принятых НАК межведомственных комплексных планов по противодействию нелегальному обороту средств поражения, а также финансированию терроризма, что существенно сократило ресурсную базу терроризма. Позвольте, я зачитаю: только в 2020 году из незаконного оборота изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб. В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности.

Цифры действительно впечатляют и даже поражают!

Александр Бортников: Я впервые озвучиваю их. Это, можно сказать, эксклюзив для Ваших читателей. Но даже не зная сухой статистики и в целом не сильно интересуясь в обыденной жизни публикациями на медиаресурсах НАК и ФСБ, большая часть общества чувствует защищенность от атак террористов и высоко оценивает нашу деятельность. Сошлюсь на данные социологов: почти 2/3 населения страны признают положительной работу госорганов в области противодействия терроризму. При этом за 8 лет практически вдвое (с 9,9% в 2012 году до 5,5% в 2020 году) сократилось число тех, кто считает "весьма вероятным" проведение терактов в местах своего постоянного проживания.

Давайте поясним нашей аудитории, что сейчас делается на фронте борьбы с терроризмом?

Александр Бортников: Действующая система позволяет заблаговременно выявлять и пресекать устремления террористов. В России они практически приравнены к военным преступникам. Ведется розыск и обеспечивается неотвратимость наказания всех без исключения боевиков, в том числе возвращающихся в Россию из "горячих точек", вербовщиков, а также лиц, создающих каналы переброски бандитов и финансирование тердеятельности. Уже установлены около 4,5 тыс. россиян, отправившихся за рубеж для участия в боевых действиях на стороне МТО. Принятыми за последние годы мерами не допущен выезд в зоны высокой терактивности еще более 200 человек. Проводятся оперативные мероприятия в миграционных потоках. За организацию каналов нелегальной миграции в течение 8 лет осуждены свыше 1 тыс. человек.

Обращу внимание, что значительную часть расследуемых сейчас уголовных дел составляют дела по преступлениям прошлых лет либо совершенным за пределами России. Вставшие на путь террора лица, а также подстрекатели террористической деятельности должны знать, что кара постигнет каждого, где бы они ни находились и невзирая на любые сроки давности.

В числе наших приоритетов - вскрытие "спящих ячеек" террористических и экстремистских организаций, а также противодействие боевикам-одиночкам, атаки которых в последнее время произошли уже во многих государствах мира. В целом же организована повседневная системная и адресная профилактическая работа по недопущению воссоздания сети и пособнической базы бандподполья, а также по борьбе с террористической идеологией.

А как сегодня организована профилактика терроризма?

Александр Бортников: Мы видим, что противник - здесь я имею в виду как собственно МТО, так и зарубежные идеологические, финансовые и разведцентры - тоже активно работает, пытаясь втянуть в противоправную деятельность новых адептов, которые бы ценой собственной жизни решали чужие задачи. В частности, ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71. Но это уже крайняя мера. Наша ключевая задача - и об этом не раз говорил президент - действовать на упреждение, не допуская вовлечения в тердеятельность новых лиц, в первую очередь молодежи. Ее решением плотно занимается НАК.

Уже установлены около четырех с половиной тысяч россиян, отправившихся за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов

Реализуется широкий спектр мероприятий: от общей профилактики, направленной на формирование антитеррористического правосознания в обществе, до адресной и индивидуальной работы с отдельными лицами, которые уже подпали под влияние идеологов терроризма или могут оказаться под их воздействием. С 2008 года данная деятельность ведется в рамках комплексных планов, включающих в себя не столько правоохранительный, сколько политический, социальный, идеологический, информационный и другие аспекты деятельности по недопущению распространения террористических идей.

Сформированы законодательные и организационные механизмы этой работы. Организовано ее кадровое, методическое и научное обеспечение. К осуществлению указанных планов привлечены органы местного самоуправления и институты гражданского общества - различные общественные объединения, ветеранские, патриотические, молодежные и спортивные организации. Активно участвуют лидеры общественного мнения, авторитетные религиозные деятели и представители творческой интеллигенции. Это позволяет обеспечить всесторонний охват населения.

Фото: Информационный центр НАК

Ежегодно по всей стране с различными категориями российских граждан и иностранцев проводятся сотни тысяч информационно-пропагандистских мероприятий (в 2020 году - 1,2 млн мероприятий, в том числе 470 тыс. с обучающейся молодежью с общим охватом более 22 млн человек; в информационном пространстве распространено более 356 тыс. антитеррористических материалов).

Кто в этой связи требует приоритетного внимания?

Александр Бортников: Прежде всего речь идет о раскаявшихся бандитах и сторонниках терорганизаций. В ряде субъектов Федерации эффективно функционируют комиссии по их возвращению и адаптации к мирной жизни. Это позволило в последние годы склонить к отказу от преступной деятельности более 500 человек.

Насколько я помню, такая практика существует уже несколько лет. Эффективна ли она? И можно ли вообще склонить к возвращению в мирную жизнь людей, вставших на кровавый путь терроризма?

Александр Бортников: Подчеркну: эта практика распространяется только на тех, чьи руки не запятнаны кровью. Она была впервые опробована Комитетом уже в первые годы своего существования. В 2006-2007 годах после успешных КТО и ликвидации ряда одиозных бандглаварей НАК обратился к участникам бандгрупп с предложением о прекращении преступной деятельности и добровольной сдаче властям. Госдума объявила об амнистии. Был проведен целый комплекс информационно-пропагандистских и оперативных мероприятий, в результате чего за 2 года были склонены к добровольной сдаче и амнистированы около 800 бывших боевиков, не совершивших тяжких преступлений. Впоследствии многие из них смогли вернуться к мирной жизни, а некоторые в настоящее время сами участвуют в противодействии терроризму.

Ведется ли подобная работа в местах заключения?

Александр Бортников: Да, конечно. Нам важно вернуть на путь исправления каждого, кто готов к этому. Под эгидой НАК проводятся специальные адресные мероприятия в отношении лиц, отбывающих или уже отбывших наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В данной работе активно участвуют представители общественных и религиозных организаций, которые каждый со своей стороны разъясняют спецконтингенту преступную сущность и общественную опасность терроризма. Это позволило практически наполовину снизить уровень радикализации лиц, осужденных по общеуголовным статьям. (по материалам ФСИН, если в 1-м полугодии 2019 года зафиксировано 43 факта радикализации спецконтингента, то через год - 23).

Фото: Информационный центр НАК

Сейчас много пишут об адаптации к мирной жизни близких родственников действующих и нейтрализованных террористов. Что вы можете сказать по этому поводу?

Александр Бортников: Действительно, такая работа ведется, и достаточно эффективно. Особое внимание уделяется членам их семей, в том числе возвратившимся из стран с повышенной терактивностью. Профилактика в отношении данной категории лиц направлена на их ресоциализацию и недопущение возвращения на преступный путь.

Им оказывается социальная, психологическая и правовая помощь, а при необходимости - организуется обеспечение самым насущным: одеждой, продуктами питания, единоразовым денежным пособием и временным жильем.

Наиболее рвущая душу ситуация складывается с детьми боевиков, которые в малолетнем возрасте были вывезены женами террористов в Сирию и Ирак или уже родились там. В подавляющем большинстве случаев эти дети практически осиротели: их матери либо находятся в плену, либо влачат нищенское существование за границей. Страшно представить, что эти ребята пережили и что видели! Их адаптации к нормальной, мирной жизни уделяется самое пристальное внимание.

На данный момент в 23 регионах России - преимущественно в СКФО и ПФО - более 200 детей живут в семьях близких родственников или определены в специализированные учреждения. Восстановлены их документы, и выплачиваются пособия. Они ходят в детские сады и школы, находятся под наблюдением врачей и психологов. Очень надеюсь, что им удастся забыть перенесенные беды и невзгоды. По крайней мере, государство делает для этого все необходимое.

Да, искренне надеемся, что теперь у них все будет хорошо... Но вернемся к главной теме нашей беседы. Какие еще категории лиц входят в "профилактическую орбиту" НАК?

Александр Бортников: Во-первых, целый ряд мероприятий комплексного плана Комитета направлен на недопущение радикализации трудовых мигрантов и студентов-иностранцев, прибывающих в Россию из государств с повышенной террористической активностью. По сути, в их отношении применяются те же методы, о которых я говорил ранее.

Во-вторых - и это, пожалуй, самое важное, - ведется системная и кропотливая работа по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди российской молодежи. Противник понимает, что это самая активная и мобильная часть общества, но в силу юношеского максимализма и недостатка жизненного опыта наиболее уязвимая для пропаганды радикальных идей. Конечно: энергии - море, готовность "свернуть горы", желание изменить мир здесь и сейчас. И в эту среду вбрасываются простые решения, не требующие глубокого осмысления и прогнозирования последствий... Я не хочу сейчас задеть молодежь и подростков. Скажу лишь, что с возрастом вы поймете то, о чем я говорю сейчас. И, пользуясь случаем, обращаюсь к родителям: будьте внимательнее к своим детям, следите за их настроениями и не упускайте из вида круг их общения.

Заблокированы финансовые активы более 1200 лиц, подозреваемых в причастности к терроризму на общую сумму свыше 57 млн рублей

Ведь в эпоху массовой "цифровизации" и расширения мира коммуникаций интернет стал не только важным подспорьем в жизни, но и источником различных угроз, в том числе со стороны террористов и экстремистов. Через соцсети и мессенджеры активно распространяется противоправный контент. Слияние политических и маркетинговых технологий его продвижения по принципу рекламных кампаний позволяет МТО в кратчайшие сроки популяризировать себя как "бренд" и тем самым привлекать на свою сторону новых сторонников, а также обучать и координировать действия членов своих "закрытых" сетевых сообществ.

Важно, чтобы молодежь как основной пользователь всех технологических новинок не попала под влияние деструктивных сил.

Что делается для пресечения данной угрозы?

Александр Бортников: Прежде всего постоянно совершенствуется защита российского информационного пространства. Это сужает возможности для проникновения в интернет материалов, пропагандирующих или оправдывающих терроризм. Так, эффективное взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов уже позволило ограничить доступ к сотням тысяч материалов террористического характера (ежегодно - порядка 65 тыс. заблокированных материалов). В Федеральный список экстремистских материалов включено более 5 тыс. печатных изданий, кинофильмов, видео- и музыкальных роликов.

Кроме того, мы проводим региональные молодежные форумы и "круглые столы", организуем интернет-площадки по антитеррористической тематике с привлечением представителей гражданского общества. Все это направлено на формирование у молодого поколения иммунитета к вредоносному воздействию со стороны идеологов терроризма.

Важная роль в такой профилактической работе принадлежит и отечественным СМИ. НАК высоко оценивает созданные вашими коллегами документальные фильмы и серии репортажей по теме антитеррора. Такая добротная работа журналистского сообщества очень важна и, самое главное, эффективна. Уверен, что массмедиа будут и впредь вносить свой важный вклад в борьбу с террористической идеологией.

Наряду с этим мы активно практикуем информационное сопровождение антитеррористических мероприятий. Пресс-службы правоохранительных и спецорганов при координации созданного в 2010 году Информационного центра НАК ведут системную работу по доведению до общественности информации о результатах борьбы и профилактики терроризма. За 10 лет опубликованы сотни сообщений, сопровождавшихся видеокомментариями и материалами оперативной съемки с мест проведения КТО. С этой же целью наиболее значимые результаты размещаются на интернет-ресурсах НАК, прежде всего на его официальном портале, а также на страницах в соцсети "ВКонтакте" и сервисе "Ютуб".

Вы сказали ранее, что общество не особо сильно интересуется подобной информацией...

Александр Бортников: Мы прекрасно отдаем себе отчет, что граждане в массе своей начинают интересоваться информацией по теме терроризма только после каких-либо резонансных событий. Потом эта волна спадает. С одной стороны, хорошо, что таких поводов все меньше и меньше. А с другой - и нам есть куда расти в информационном плане. Мы работаем над этим. В частности, видим проблему в том, что так называемая "социальная реклама", в том числе антитеррористического характера, мало востребована ведущими СМИ, поскольку, прямо скажем, не приносит много прибыли или не вписывается в "формат". Нужны механизмы для решения этой проблемы.

И еще одна важная деталь: в условиях развернутой пропагандистской войны против России тема терроризма является одной из самых востребованных противником. Вокруг нее много манипуляций и, как принято сейчас говорить, "фейков". Призываю нашу аудиторию не поддаваться различным домыслам и слухам, самостоятельно перепроверять объективность публикуемых материалов. Помните: вы всегда можете обратиться к полностью выверенной официальной информации, размещаемой на медиаресурсах НАК, и снять все имеющиеся вопросы.

Использует ли Комитет зарубежный опыт противодействия террористической угрозе? Насколько универсальны отечественные наработки?

Александр Бортников: В каждом государстве - свои особенности обстановки по данной линии и, соответственно, в каждом из них сформировались собственные подходы к решению вопросов борьбы с терроризмом. Однако, по оценкам многих зарубежных специалистов, такого опыта, как у нас, нет ни в одной стране мира. Как я уже говорил, он уникален. В связи с этим российские наработки востребованы на международном уровне.

Так, по предложению Контртеррористического комитета Совбеза ООН представители руководства НАК практически ежегодно проводят брифинги на площадке данной организации. До стран-участниц доводится положительный опыт Российской Федерации в области противодействия терроризму и совершенствования антитеррористического законодательства. Акцент делается на результатах профилактических мероприятий, реализуемых с участием институтов гражданского общества.

Хочу отметить, что даже в текущем году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, по инициативе Управления по контртерроризму ООН такой брифинг также был проведен - на этот раз дистанционно в форме вебинара.

Кроме того, за период работы НАК организован ряд совместных мероприятий с Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), Комитетом экспертов Совета Европы по борьбе с терроризмом, Специальной рабочей группой по борьбе с терроризмом Совета Россия - НАТО, Советом руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ (СОРБ).

Фото: Информационный центр НАК

Вопросы противодействия терроризму неизменно вызывают повышенный интерес со стороны участников ежегодных Совещаний руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России. Данное мероприятие приобрело форму постоянно действующей "площадки", заседания которой регулярно проводятся на территории Российской Федерации с 2002 года. Это позволяет обмениваться опытом с зарубежными коллегами и воспринимать их практики решения антитеррористических задач в своих странах.

В 2008 году в соответствии с договоренностями, достигнутыми на предыдущих совещаниях, а также в рамках реализации Резолюции 1373 (2001) ООН создан Международный банк данных по противодействию терроризму (МБД), который на сегодняшний день успешно функционирует под эгидой НАК.

Масштаб сотрудничества на этом направлении постоянно растет. Если в 2009 году участниками МБД были 19 спецслужб из 17 государств и 1 специализированный орган международных организаций, то сейчас к нему подключены 57 спецслужб из 43 стран и 8 спецструктур международных организаций Европы, Азии, Африки и Америки.

Пользователям Банка данных доступны в общей сложности более 90 тыс. информационных материалов по проблематике противодействия терроризму. (В МБД содержатся сведения в отношении 50 тыс. лиц, включая 9 тыс. "финансистов" тердеятельности; почти 11 тыс. совершенных в мире ПТН; деятельности более 190 терорганизаций; около 30 тыс. фото- и видеоматериалов, 500 информационных документов, в т.ч. около 180 - по проблемам противодействия идеологии терроризма.)

В свете выполнения Резолюций ООН в МБД сформирован специальный массив об иностранных террористах-боевиках, который содержит более 15 тыс. анкет на лиц указанной категории.

Наши партнеры отмечают, что эффективное взаимодействие и информационный обмен в рамках МБД способствует своевременному решению задач, стоящих перед всеми участниками антитеррористической деятельности, позволяя активно и оперативно противодействовать угрозам со стороны МТО.

Подводя итог нашей беседе, хотел бы спросить: на ваш взгляд, успешным ли оказался проект под названием "НАК"?

Александр Бортников: Не вызывает сомнений, что Национальный антитеррористический комитет стал эффективным инструментом комплексного решения поставленных президентом задач в данной сфере. Время показало верность выбранных ориентиров.

Повторюсь: за 15 лет произошло поэтапное снижение террористической активности, сформировалась организационно-управленческая структура общегосударственной системы противодействия терроризму, приняты меры по правовой регламентации и регулированию полномочий органов и организаций, задействованных в этой работе.

В то же время НАК располагает резервами для повышения результативности и качества своей деятельности.

Что вы конкретно имеете в виду?

Александр Бортников: В числе первоочередных задач остается поддержание высокой степени готовности оперативных штабов в субъектах Российской Федерации к нейтрализации возникающих угроз и обеспечению безопасности проведения крупных международных и общественно-политических мероприятий.

Мы продолжим совершенствование организации и координации работы всех задействованных на данной линии органов и подразделений, прежде всего в сфере профилактики терроризма, а также выстраивания надежного заслона на пути проникновения в нашу страну бандитов МТО.

Одновременно усилим контроль за выполнением принимаемых Комитетом решений и персональную ответственность должностных лиц.

Предстоит активизировать борьбу с террористической пропагандой и попытками вербовки граждан в соцсетях и мессенджерах. Уже сейчас остро ощущается потребность в новых, соответствующих нынешним реалиям качественных информационных и пропагандистских материалах, понятных населению и особенно молодежи. В этой сфере планируем максимально задействовать потенциал органов власти, СМИ и общественных структур.

Видим также высокую потребность в профессионалах, способных вести эффективную профилактическую работу по противодействию терроризму как на государственной, так и на муниципальной службе. В этой связи приоритетом становится организация их специального обучения.

В данном контексте хочу отметить, что в соответствии с решением НАК от апреля 2018 года, в 10 федеральных университетах, а также в РАНХиГС и 11 ее филиалах сформированы и уже действуют учебно-методические центры по профилактике терроризма. Комитету предстоит придать большую системность этой работе, организовать накопление и распространение положительной практики по развитию кадрового потенциала в данной сфере.

В целом будем наращивать наступательность на всех направлениях противодействия терроризму для достижения главной цели - обеспечения безопасности граждан, российского общества и государства от угроз террористического характера.

В завершение хочу обратиться к нашей аудитории с призывом активнее подключаться к антитеррористической деятельности, поскольку только единый фронт общества и государства способен эффективно противостоять терроризму - этой "чуме XXI века".