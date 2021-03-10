Экс-министр образования Ливанов назначен врио ректора МФТИ

Временно исполняющим обязанности ректора Московского физико-технического института назначен доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов. В 2012-2016 годах Дмитрий Ливанов занимал должность министра образования и науки. К новым обязанностям Ливанов приступит 16 июня, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

До этого момента ректорское кресло остается за нынешним руководителем - доктором физико-математических наук, член-корром РАН Николаем Кудрявцевым. Он возглавляет Московский физтех с 1997 года. В прошлом году Николаю Кудрявцеву исполнилось 70 лет - предельный возраст для руководителей вузов.

Николай Кудрявцев прокомментировал назначение Дмитрия Ливанова.

- Значение МФТИ в системе российского высшего образования и в целом в развитии российской науки сложно переоценить. Вуз, который основан Нобелевскими лауреатами, продолжает и сейчас выпускать из своих стен молодых ученых мирового уровня, - сказал он. - Именно поэтому наш Физтех входит в 50 лучших университетов мира по естественным наукам и в топ-100 лучших по компьютерным наукам. Очевидно, что университет такого уровня должен возглавлять человек, чей вклад в развитие науки и образования не уступает статусу вуза. Я знаю и уважаю опыт Дмитрия Ливанова, высоко ценю его работу в качестве министра: ряд инициатив, которые он продвигал, были с успехом развиты в МФТИ.

В течение трех месяцев новому руководителю предстоит обеспечить преемственность научного и организационного руководства вузом. В это время пройдут консультации с выпускниками университета, ассоциацией "Союз Физтех", профессорами и учеными вуза. В ближайшее время должна быть разработана и обсуждена программа развития МФТИ и подготовлен проект для участия в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Дмитрий Ливанов - известный физик-теоретик. Учился у лауреата Нобелевской премии по физики академика Алексея Абрикосова. В 2007 году был избран ректором МИСиС, а в 2012 году - переизбран на эту должность,

У Ливанова - большой опыт госслужбы. Он возглавлял департамент государственной научно-технической и инновационной политики министерства образования и науки РФ, с ноября 2005 по март 2007 года был статс-секретарём - заместителем министра, а позже был назначен министром.

Ливанов награжден золотой медалью РАН для молодых ученых, он лауреат премии правительства РФ 2011 года в области образования.

Автор более 60 научных работ, в том числе 49 - в зарубежной печати, учебника для вузов "Физика металлов" и даже одной научно-популярной книги "Знакомьтесь, наш мир. Физика всего на свете".

комментарии

Сэр Андрей Гейм, лауреат Нобелевской премии по физике:

- Многие знают о том, что МФТИ - кузница, в которой на протяжении 70 лет выплавляют и закаляют российские научные кадры. Для будущего России МФТИ исключительно важен. Нельзя недооценивать должность ректора, который будет направлять и процесс развития института, и выстраивать коммуникацию с РАН, бизнесом и промышленностью. Я знаю Дмитрия Ливанова много лет. И ничего не могу о нем сказать, кроме самого лучшего. Мало кто знает, что он работал в ведущих лабораториях России и Италии, и этот опыт составляет важную основу его научной родословной. Он - об этом знают многие - был министром, и это определяет его управленческую родословную.

В свое время он написал книгу для поступающих в вузы по физике. Я ее редактировал. Она оказалась настолько полезной и интересной, что я пожалел, что ее не было в те годы, когда абитуриентом был я сам. Это говорит о наличии у Дмитрия Викторовича достойного образовательного опыта.

На основании таких родословных трудно придумать, кто мог бы лучше Дмитрия Ливанова подойти на должность ректора МФТИ.

Михаил Стриханов, ректор МИФИ:

- Дмитрий Ливанов запомнился как один из самых креативных и стратегически мыслящих руководителей министерства науки и образования. Под его руководством реализован проект глобальной конкурентоспособности российских вузов и резко повышена привлекательность российского образования. Успехи были достигнуты благодаря реализованной на практике интеграции высшего образования и науки, а также интеграции науки и промышленного производства.

Будучи ректором МИСиС, Ливанов фактически трансформировал вуз в международный научно-образовательный центр мирового уровня, входящий в семерку сильнейших российских университетов.

Ярослав Кузьминов, ректор ВШЭ:

- Мы все помним Дмитрия Викторовича как смелого и компетентного министра. Но хотел бы напомнить, что Ливанов имеет и опыт яркого и успешного ректорства. Он не просто сумел придать новое дыхание Московскому институту стали и сплавов, но и добился введения нового вида университета - национального исследовательского. Именно МИСИС и МИФИ стали первопроходцами программы развития исследовательских университетов. Уверен, что и этот опыт поможет в дальнейшем развитии физтеха, который является нашим национальным достоянием.

Дмитрий Чихачев, президент правления Физтех-Союза:

- Дмитрий Ливанов - очень сильный кандидат, с опытом управленческой работы на высшем государственном уровне и реальными достижениями в области науки и образования. С большим уважением относимся к его назначению и готовы к сотрудничеству в интересах дальнейшего развития Физтеха.