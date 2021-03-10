Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев дал интервью российскому телеканалу РБК

Глава российской дипмиссии общался с журналистами в Минске. Были затронуты все ключевые темы сотрудничества России и Беларуси.

"Мы (сотрудники Посольства. - Прим. ред.) обязаны делать все, чтобы отношения между миллионами белорусов и россиян становились прочнее, чтобы наша политика была понятная, открытая, убедительная, - обозначил основную миссию российских дипломатов Дмитрий Мезенцев. - Чтобы даже обсуждение планов экономической интеграции, реализации потенциала Союзного договора ни у кого не вызывало тревоги или настороженности... Россия по отношению к Беларуси никогда не позволяла себе тех шагов, которые можно было бы трактовать как какое-то давление, угрозы, повод для обид".

Посол добавил, что сегодня стороны по-иному переосмысливают интеграционные задачи. "Совершенно понятно, что масштаб интеграции, ее глубина, граница и рамки будут определяться белорусской стороной, - подчеркнул глава дипмиссии. - Но также понятно, что потенциал Союзного Договора, который был подписан в декабре 1999 года, велик и по-своему огромен. Забыть об этом - значит сделать и ту, и другую сторону беднее".

Дмитрий Мезенцев уточнил, что сейчас Москва и Минск работают над "осовремениванием" "дорожных карт", по сути, интеграционных программ по всем направлениям взаимодействия. "Идет более интенсивная работа, чем даже во второй половине и в начале ушедшего года, но не нужно требовать выхода на пакетное подписание. Вот все или ничего. Этапно проработали, посмотрели, готовы ли к адаптации, готовы ли к подписанию, договариваемся. Не готовы - дошлифовываем. Без давления, подчеркивая равенство", - рассказал Посол. Он подтвердил, что речи об исполнении "дорожной карты", которая предусматривает политическую интеграцию и создание наднациональных органов, не идет: "Вопрос просто не в повестке текущего дня, вот и все".

Дмитрий Мезенцев обратил особое внимание на то, что сейчас наблюдает активную пропаганду Евросоюза в Беларуси, в отличие от ситуации вокруг Союзного государства. "Я подумал о том, что нам надо добиться того, чтобы все граждане России и Беларуси или абсолютное большинство тех, кто интересуется политической жизнью, общественной жизнью, понимали, что такое Союзное государство, - сказал дипломат. - У нас абсолютно равноправные паспорта, у нас нет государственных границ. У нас есть возможность у каждого россиянина или у каждого белоруса поехать в родную братскую соседнюю страну повышать квалификацию, учиться, получить лечение, переговорить с партнерами, выстроить бизнес. Здесь нет никаких ограничений. Умеем ли мы об этом говорить? Наверное, не очень. Знают ли об этом миллионы граждан Беларуси и России? Думаю, понаслышке".

В процессе разговора Дмитрий Мезенцев заявил также, что Союзному государству неплохо было бы иметь собственную символику, и ее создание могло бы стать важным сплачивающим фактором для двух стран. Но пока целенаправленной работы в этом направлении не ведется.