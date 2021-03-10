ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы

Ожесточенные бои начались между бойцами ВСУ и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики у поселка Золотое-5. Об этом сообщил в Telegram-канале бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ применяют стрелковое оружие и гранатометы. Он также поделился видео, на котором слышна интенсивная стрельба.

Как сообщил Марочко, в зоне обстрела находится школа. Кроме того, некоторые местные жители рассказали, что немало пуль рикошетят от стен домов.

Как сообщил Марочко со ссылкой на источник, один ополченец получил ранение. Ему была оказана необходимая помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, поселок Золотое разделен линией соприкосновения, минувшим летом там было проведено разведение сторон, в результате которого силы и средства должны были быть отведены с занимаемых позиций.