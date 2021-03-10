До "Славянского базара в Витебске" остается четыре месяца

Этот год для крупнейшего белорусского музыкального форума юбилейный - ему исполнится 30 лет. Фестиваль пройдет с 15 по 18 июля, главной его темой станет Год народного единства.

Начальник отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Беларуси Инна Адамович раскрыла "СОЮЗу" некоторые тайны предстоящего действа:

- Мы уже объявили конкурс режиссерских концепций гала-концерта. Приветствуются идеи, отражающие важные события в общественной и культурной жизни. При этом важно помнить, что воплощать эти идеи нужно будет в "условиях Летнего амфитеатра". Мы, конечно же, за использование современных технологий и спецэффектов, за другие творческие "изюминки"...

День Союзного государства и День молодежи пройдут 16 июля. Традиционный концерт "Союзное государство приглашает..." поэкспериментирует с форматом - на этот раз на гастроли в Витебск приедут артисты хоровой капеллы.

Отметят на фестивале и 800-летие легендарного древнерусского полководца Александра Невского. Директор "Славянского базара в Витебске" Глеб Лапицкий уже в предвкушении:

- Чувствую, что фестиваль получится особенным. А ведь еще совсем недавно мы и подумать не могли, что выйдем из закрытых помещений на открытый воздух! Прошлым летом пришлось перевозить артистов через границу специальным поездом, использовать исключительно белорусское оборудование в сценографии и не менее трех раз поменять всю программу за две недели до открытия... В этом году, надеюсь, все пойдет по плану, однако оглашать программу или состав гостей еще рано, не все подтверждения получены.

А вот с фирменным стилем дирекция уже определилась. Круглая дата и неизменный символ "Славянского базара в Витебске" - василек-нота - стали основными элементами айдентики 2021 года. В основу новой графики легли простые геометрические формы и линии, знакомые каждому. Некоторые поклонники рассмотрели там даже шагаловские мотивы.

Список гостей и сольных концертов пока не объявлен, но на официальной странице фестиваля в одной из социальный сетей уже идет зрительское голосование за своих любимцев.

Среди российских исполнителей пока лидирует победитель шоу "Народный артист" Алексей Гоман - его сольник "заказывают" чаще других. Также на сцене Летнего амфитеатра зрители хотят увидеть Диму Билана, Нюшу, Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Омский русский народный хор. В числе пожеланий по части артистов из Беларуси - группа "Сябры" и Ярослав Сумишевский.

На фестивале зрители ждут Диму Билана, Нюшу, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Омский русский народный хор...

Поклонники фестиваля не прочь подпеть Олегу Виннику и Патрисии Каас. Хотя популярный украинский исполнитель и знаменитая французская певица на "Славянском базаре" уже выступали, зрители, как оказалось, готовы слушать их снова и снова.

Конкурс молодых исполнителей и детский конкурс "Витебск-2021" тоже порадуют своих поклонников.

Имена артистов, которые представят Беларусь на фесте, станут известны 20 марта.