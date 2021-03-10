Дортмундская "Боруссия" стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч в 1/8 финала "Севилью".

Первый матч в Испании завершился достаточно неожиданной победой гостей - 3:2. Причем счет тогда открыли хозяева, но еще до перерыва "желто-черные" забили три мяча. Впрочем, второй гол "Севильи" дал шанс этому клубу на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Ответный матч в Дортмунде получился богатым на события. К середине второй половины "Боруссия" вела 2:0 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Несмотря на столь серьезное отставание, испанцы не сдались и вырвали ничью: два гола в свой актив записал Юссеф Эн-Несири - 2:2.

Отметим, что "Боруссия" впервые за четыре года сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.